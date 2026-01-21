إعلان

تناغم بين الفن والتاريخ والإبداع.. متحف شرم الشيخ يطلق مسابقة "سيلفي الألوان"

كتب : رضا السيد

11:08 ص 21/01/2026

متحف شرم الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت إدارة متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فعاليات مسابقة «سيلفي الألوان»، وذلك ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تستهدف تحويل المتحف إلى مركز حيوي يقدم برامج تعليمية وترفيهية، بما يسهم في زيادة الوعي بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن فكرة المسابقة تقوم على تنسيق المتسابق لون ملابسه مع إحدى القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف، ثم التقاط صورة «سيلفي» تعكس التناغم بين الفن والتاريخ والإبداع، على أن يتم إرسال الصورة للمشاركة في المسابقة عبر الصفحة الرسمية للمتحف. وأوضح أن المسابقة متاحة لجميع الفئات العمرية، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لخوض تجربة فنية مختلفة.

وأضاف مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن إدارة المتحف تحرص دائمًا على التواصل مع المجتمع المحيط، سواء بشكل مباشر من خلال تنظيم الورش والفعاليات المتنوعة داخل المتحف، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يتيح الفرصة للجميع للتعلم والابتكار، وبما يخدم الأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمتحف.

وأكد أن دور المتاحف لم يعد يقتصر على كونها مجرد مخازن للآثار، بل أصبحت ساحات للتعلم والإبداع والمشاركة، تسهم في إكساب النشء خبرات ومعارف متنوعة من خلال معايشتهم لتجارب ملهمة تحفّز التفكير، وتدعم التنمية المستدامة، فضلًا عن ربط الأفراد بماضيهم، وحماية هويتهم الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وخلق جيل جديد من حراس التراث، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وعن البرامج التي يقدمها المتحف للمجتمع المحلي، أوضح مدير المتحف أنه يتم تنظيم عدد من البرامج التفاعلية، تشمل ورش عمل، ومسابقات، وفعاليات مخصصة للشباب والمبدعين، إلى جانب مبادرات لحماية وصون التراث، وتدريب الحرفيين على التسويق وتطوير الأعمال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

متحف شرم الشيخ مسابقة سيلفي الألوان سيلفي الألوان جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
اقتصاد

للمرة الأولى.. الذهب يتخطى حاجز 4800 دولار
إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
شئون عربية و دولية

إيران: مواجهتنا ستكون شرسة وستجتاح المنطقة بأكملها وستؤثر على كل دول العالم
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أخبار مصر

السيسي: نرحب بإعلان أمريكا بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
أخبار مصر

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل تسجيل مستويات تاريخية ببداية التعاملات