أطلقت إدارة متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فعاليات مسابقة «سيلفي الألوان»، وذلك ضمن خطة المشاركة المجتمعية التي تستهدف تحويل المتحف إلى مركز حيوي يقدم برامج تعليمية وترفيهية، بما يسهم في زيادة الوعي بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن فكرة المسابقة تقوم على تنسيق المتسابق لون ملابسه مع إحدى القطع الأثرية المعروضة داخل المتحف، ثم التقاط صورة «سيلفي» تعكس التناغم بين الفن والتاريخ والإبداع، على أن يتم إرسال الصورة للمشاركة في المسابقة عبر الصفحة الرسمية للمتحف. وأوضح أن المسابقة متاحة لجميع الفئات العمرية، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لخوض تجربة فنية مختلفة.

وأضاف مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن إدارة المتحف تحرص دائمًا على التواصل مع المجتمع المحيط، سواء بشكل مباشر من خلال تنظيم الورش والفعاليات المتنوعة داخل المتحف، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يتيح الفرصة للجميع للتعلم والابتكار، وبما يخدم الأهداف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمتحف.

وأكد أن دور المتاحف لم يعد يقتصر على كونها مجرد مخازن للآثار، بل أصبحت ساحات للتعلم والإبداع والمشاركة، تسهم في إكساب النشء خبرات ومعارف متنوعة من خلال معايشتهم لتجارب ملهمة تحفّز التفكير، وتدعم التنمية المستدامة، فضلًا عن ربط الأفراد بماضيهم، وحماية هويتهم الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وخلق جيل جديد من حراس التراث، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وعن البرامج التي يقدمها المتحف للمجتمع المحلي، أوضح مدير المتحف أنه يتم تنظيم عدد من البرامج التفاعلية، تشمل ورش عمل، ومسابقات، وفعاليات مخصصة للشباب والمبدعين، إلى جانب مبادرات لحماية وصون التراث، وتدريب الحرفيين على التسويق وتطوير الأعمال.