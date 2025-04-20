محافظ جنوب سيناء يطمئن على ركاب حادث يخت "فاير بيرد" بمنطقة نبق

جنوب سيناء – رضا السيد:

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حالة الركاب الذين كانوا على متن اليخت "فاير بيرد"، الذي تعرض لحادث صباح اليوم خلال رحلته من الغردقة إلى دهب، حيث وقع الحادث في منطقة نبق بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أن الركاب في حالة صحية جيدة، وأنه تم إنقاذهم دون وقوع أي إصابات، كما تم توفير أماكن إقامة لهم لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وأشار إلى أن الحادث وقع أثناء إبحار اليخت من الغردقة باتجاه دهب، قبالة سواحل منطقة نبق بشرم الشيخ. كما شدد على ضرورة تحلي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بالمسؤولية المهنية والدقة في نقل المعلومات، مع الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لتجنب نشر معلومات قد تثير بلبلة الرأي العام. وأضاف أن المحافظة ستصدر تحديثات دورية بشأن الحادث فور توفر المعلومات.

وكانت الجهات الأمنية في جنوب سيناء قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض مركب السفاري "فاير بيرد" لحادث تصادم، وتم إنقاذ جميع الركاب الذين كانوا على متن اليخت، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في فنادق مناسبة لحين الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وكان اليخت يحمل 14 شخصًا، من بينهم 4 سائحين ألمان، وسائحة سويسرية، وممارسان مصريان، بالإضافة إلى طاقم مكون من 7 أفراد.

تم إخطار الجهات المعنية للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.