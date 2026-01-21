ما هو تطبيق OpenAI الخاص بالتنبؤ بأعمار المستخدمين؟

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذج جديد للتنبؤ بعمر المستخدمين ضمن باقات "شات جي بي تي" المخصصة للمستهلكين، في خطوة تهدف لمساعدة الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على تحديد الحسابات التي تعود لمستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضحت OpenAI أن النموذج الجديد يعتمد على مزيج من مؤشرات مرتبطة بالحساب وأنماط السلوك، تشمل أنماط الاستخدام، ومدة إنشاء الحساب، والأوقات المعتادة لنشاط المستخدم.

وجاء إطلاق هذا النموذج في سياق سلسلة من ميزات الأمان الجديدة التي أطلقتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تزايد التدقيق على كيفية حماية مستخدميها، لا سيما القاصرين.