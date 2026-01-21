إعلان

ما هو تطبيق OpenAI الخاص بالتنبؤ بأعمار المستخدمين؟

كتب- محمود الهواري:

12:32 م 21/01/2026

تطبيق OpenAI الخاص بالتنبؤ بأعمار المستخدمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق نموذج جديد للتنبؤ بعمر المستخدمين ضمن باقات "شات جي بي تي" المخصصة للمستهلكين، في خطوة تهدف لمساعدة الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي على تحديد الحسابات التي تعود لمستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وأوضحت OpenAI أن النموذج الجديد يعتمد على مزيج من مؤشرات مرتبطة بالحساب وأنماط السلوك، تشمل أنماط الاستخدام، ومدة إنشاء الحساب، والأوقات المعتادة لنشاط المستخدم.

وجاء إطلاق هذا النموذج في سياق سلسلة من ميزات الأمان الجديدة التي أطلقتها الشركة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تزايد التدقيق على كيفية حماية مستخدميها، لا سيما القاصرين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معلومات عن تطبيق OpenAI تطبيق OpenAI يتنبأ بأعمار المستخدمين باقات شات جي بي تي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

30 ثانية من الرعب.. حكاية "ضحى" التي سحلها زوج شقيقتها في شوارع المنيا
أخبار المحافظات

30 ثانية من الرعب.. حكاية "ضحى" التي سحلها زوج شقيقتها في شوارع المنيا
"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
حوادث وقضايا

"متزوجاه عن حب ودي كانت ساعة شيطان" .. قاتلة "عريس المرج: خفت لما شفت
الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
أخبار و تقارير

الحافة الجليدية.. هل تختبئ حضارات غامضة ومداخل سرية تحت الأرض؟ "صور"
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط
علوم

17 صورة مذهلة بالأبيض والأسود تحت الماء تكشف غموض المحيط

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي