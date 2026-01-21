إعلان

وداعا للتكدس والحوادث.. خطة طوارئ في إدفو لتأمين موسم عصير قصب السكر

كتب : إيهاب عمران

11:54 ص 21/01/2026
    طريق مصنع السكر
    تمهيد ورصف طريق مصنع السكر
    تمهيد الطريق المؤدى لمصنع سكر ادفو

وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، برئاسة زهجر سليمان، بسرعة تنفيذ أعمال تمهيد الطريق المؤدي إلى مصنع سكر إدفو، بما يسهم في تيسير حركة دخول وخروج الجرارات بصورة منتظمة، ويحد من التكدسات المرورية على الطرق المؤدية إلى المصنع، ويمنع وقوع الحوادث، بالتزامن مع انطلاق موسم توريد قصب السكر والعصير.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الإجراءات تستهدف تطبيق منظومة مرورية انسيابية وفعالة، تضمن سرعة تفريغ وتحميل المحصول داخل التوقيتات المحددة، دون أي تعطيل أو تأخير لعمليات التوريد التي بدأت خلال شهر يناير الجاري.

كما كلف المحافظ بالتنسيق المستمر مع إدارة المرور لتكثيف التواجد الميداني على الطرق الزراعية ومداخل المصنع، لمتابعة الحركة المرورية بشكل لحظي، واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي اختناقات، إلى جانب تأمين الطرق من خلال نشر اللافتات الإرشادية، وتكثيف الإضاءة بالمناطق المظلمة للحد من الحوادث.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة التزام السائقين بالسرعات المقررة واتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء نقل المحصول، حفاظًا على أرواحهم وسلامة المواطنين.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بموسم قصب السكر، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل مصدر دخل رئيسيًا لآلاف المزارعين، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم لتيسير عمليات التوريد والتصنيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمزارعين.

تأمين موسم عصير قصب السكر اللواء دكتور إسماعيل كمال أسوان

