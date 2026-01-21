محافظ سوهاج يفتتح تطوير مدخل طهطا القبلي ويتفقد توسعة الطريق

كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة طهطا القبلي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين المداخل الرئيسية للمدن ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا.

وقد تفقد محافظ سوهاج أعمال تطوير وتجميل مدخل طهطا القبلي، والتي جرى تنفيذها وفقًا للهوية البصرية لمحافظة سوهاج، بما يسهم في إبراز الطابع الجمالي والحضاري للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها من مشروع توسعة شارع النصر القبلي بمدخل طهطا القبلي على ترعة قاو، والتي شملت إنشاء حائط ساند بطول 720 مترًا، وبعرض 6 أمتار، ليصبح إجمالي عرض الشارع 14 مترًا، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

واطلع " سراج " خلال الجولة على مستجدات العمل بالمرحلة الثانية من مشروع التوسعة، والتي يجري تنفيذها حاليًا بطول 1100 متر، بداية من ترعة قاو وحتى مزلقان عبد الآخر وسلم المشاة، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من التوسعة بتغطية 400 متر من ترعة قاو " بداية من مزلقان الجامع وحتى سلم المشاة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ومراعاة معايير الجودة والسلامة أثناء التنفيذ.

وأكد المحافظ أن تطوير مداخل المدن والقرى يمثل أولوية ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها، بما ينعكس إيجابيًا على حركة النقل ويحقق مظهرًا حضاريًا يليق بأبناء محافظة سوهاج، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال الجارية والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز.