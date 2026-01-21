لطلاب البكالوريا الدولية IB.. شرط أساسي للقبول بتنسيق 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة البكالوريا الدولية IB المستوفين لشروط القبول والمواد المؤهلة للكليات الجامعية بتنسيق منتصف العام يناير 2026 للعام الجامعي 2025-2026، بشرط أساسي وهو نجاحهم في المواد الستة الرئيسية الموجودة بالشهادة، على أن يكون من بينها مادة اللغة الإنجليزية، وأن يكون الطالب قد درس ثلاث مواد علي الأقل في المستوي المتقدم من هذه المواد.

وفيما يلي شروط منح هذه الشهادة وذلك بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الإضافية الخاصة بمنح هذه الشهادة:

- دراسة منهج نظرية المعرفة Theory of Knowledge مع ضرورة استيفائهم شروط القبول والمواد المؤهلة بكل كلية مراعاة ما يلي:

1- يشترط في حالة رغبة الطالب في الالتحاق بإحدى كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية، نجاحه في المادتين التاليتين، وعلى المستوى المتقدم؛ وهما مادتي الأحياء والكيمياء.

2- يشترط في حالة رغبة الطالب في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، نجاحه في المادتين التاليتين، وعلى المستوي المتقدم؛ وهما مادتي الرياضيات والفيزياء.

3- يمكن احتساب مادة اللغة العربية التي تمت دراستها في مجموعة لغات (AاوB) ضمن المواد الستة للشهادة وفي هذه الحالة لا يؤدى الطالب امتحانًا تكميليًا فيها خلال مرحلة الدراسة الجامعية، وأن يظل ملتزماً بأداء الامتحان في مادة التربية الدينية.

4- يجب ألا يقل مواد المستوى المتقدم (Higher Level) التي يدرسها الطالب بتلك الشهادة عن ثلاثة مواد على الأقل.

5- لا يقبل مكتب التنسيق سوى أصول شهادات الطالب (شهادة الدرجات + شهادة الدبلومة النهائية) ويشترط أن تكون معتمدة من الهيئة المانحة للشهادة بجنيف ومصدقة من السفارة المصرية المصرية بسويسرا وينطبق ذلك على جميع الطلاب بغض النظر عن الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة.

