كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية

أطلق اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، مبادرة رائدة لإشراك المواطنين في صياغة الهوية البصرية لمشروع «سوق الحبشي الحضري» بمدينة المنيا، من خلال طرح التصميمات المقترحة للمشروع لاستطلاع رأي الجمهور، مؤكدًا أن المواطن هو الشريك الأول والرئيسي في عملية صنع القرار التنموي.

جاء ذلك عقب جولة ميدانية أجراها المحافظ لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع، ووجّه بفتح باب التصويت أمام المواطنين للمفاضلة بين اتجاهين معماريين لواجهة السوق الجديد؛ المقترح الأول بالطابع النيو كلاسيك، الذي يستلهم الروح التاريخية للمدينة بلمسات فنية كلاسيكية مطوّرة، والمقترح الثاني بالتصميم المودرن، الذي يعتمد على الخطوط العصرية والحداثة المعمارية، بما يواكب التطور العمراني ويعزز المظهر الحضاري.

وأكد كدواني أن الهدف من هذا الاستطلاع هو الخروج بتصميم معماري يعكس تطلعات أبناء المنيا ويحقق التوازن بين الوظيفة الخدمية والجمال الهندسي، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تستهدف إنشاء سوق تجاري فقط، بل تسعى إلى إقامة معلم حضاري جديد يليق بعروس الصعيد، ويسهم في تحسين الرؤية البصرية للميادين والشوارع المحيطة.

وناشدت محافظة المنيا، المواطنين سرعة التفاعل مع الاستطلاع المنشور عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، والمشاركة باختيار التصميم الأنسب من وجهة نظرهم، مؤكدة أن التصميم الحاصل على أعلى نسبة تصويت سيتم اعتماده فورًا للبدء في تنفيذه، في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.