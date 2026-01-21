كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، عن آخر تطورات البلاغ المقدم للنائب العام للتحقيق في تداول فيديوهات مسيئة لموكلته، تم تصنيعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال حافظ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه قدم تقريرًا فنيًا صادرًا عن خبير مختص لجهات التحقيق، يؤكد أن المقاطع المتداولة مفبركة ومصنوعة بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).

وأضاف أن النيابة العامة تتبع 200 رابط لمواقع إلكترونية وصفحات قامت بنشر تلك الفيديوهات، لتحديد هوية القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

