دفاع هيفاء: النيابة تتبع مئات الروابط لتحديد ناشري فيديوهات مفبركة بالـAI

كتب : أحمد عادل

12:31 م 21/01/2026

الفنانة هيفاء وهبي (1)1

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، عن آخر تطورات البلاغ المقدم للنائب العام للتحقيق في تداول فيديوهات مسيئة لموكلته، تم تصنيعها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال حافظ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه قدم تقريرًا فنيًا صادرًا عن خبير مختص لجهات التحقيق، يؤكد أن المقاطع المتداولة مفبركة ومصنوعة بالكامل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).

وأضاف أن النيابة العامة تتبع 200 رابط لمواقع إلكترونية وصفحات قامت بنشر تلك الفيديوهات، لتحديد هوية القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الفنانة هيفاء وهبي ai الذكاء الاصطناعي مواقع إلكترونية

بعد الحجز على معاشه.. نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة يخرج عن صمته
سيارتان جديدتان من شانجان تنضمان للسوق المصري قريبًا
أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان

