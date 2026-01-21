تحذيرات من ثغرات تهدد مستخدمي سماعات البلوتوث.. جوجل ترد

أكدت شركة جوجل أنها عالجت ثغرات أمنية محتملة في تقنية الاقتران السريع "Fast Pair"، التي تستخدم لتسهيل توصيل أجهزة الصوت العاملة بتقنية البلوتوث، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي دليل على استغلال هذه الثغرات خارج بيئة الاختبار.

وجاءت تصريحات جوجل عقب تحذيرات أطلقها باحثون أمنيون بشأن مخاطر قد تهدد أمن وخصوصية المستخدمين.

وكان باحثون من جامعة لوفين الكاثوليكية في بلجيكا قد حذروا من أن أجهزة الصوت الداعمة لتقنية "Fast Pair" قد تكون عرضة للاختراق، نتيجة ثغرات أطلقوا عليها مجتمعة اسم "WhisperPair"، قد تسمح للمخترقين بالسيطرة على الأجهزة أو تتبع مواقعها.

وأشارت جوجل إلى أنها قامت بتحديث برمجيات بعض منتجات الصوت، من بينها سماعات "Pixel Buds Pro"، موضحة أن جزءا من هذه الثغرات يعود إلى عدم التزام بعض الشركات المصنعة بالمواصفات الفنية لتقنية "Fast Pair" بالشكل الصحيح، مؤكدة أنها أبلغت تلك الشركات بهذه الملاحظات في سبتمبر الماضي.

وبحسب اختبارات أجراها الباحثون، فإن بعض المنتجات المتأثرة من شركات مثل سوني وهارمان، إضافة إلى منتجات من جوجل نفسها، يمكن اختراقها من مسافة تصل إلى نحو 14 مترا، وفقا لتقرير نشره موقع "CNET" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وفي بيان لها، قالت جوجل: "نقدر التعاون مع الباحثين الأمنيين من خلال برنامج مكافآت الثغرات، الذي يسهم في الحفاظ على أمان مستخدمينا"، موضحة أنها عملت مع الباحثين لإصلاح هذه الثغرات، ولم ترى أي دليل على استغلالها خارج بيئة المختبر المشار إليها في التقرير.

وأضافت الشركة: "كأفضل ممارسة أمنية، نوصي المستخدمين بالتحقق من توفر أحدث تحديثات البرامج الثابتة لسماعاتهم، كما نواصل تقييم وتحسين مستوى أمان تقنيتي Fast Pair وFind Hub بشكل مستمر".

وردا على مخاوف تتعلق بإمكانية تتبع الأجهزة، أوضحت جوجل أنها أصدرت تحديثا يمنع تهيئة شبكة "Find Hub" في هذا السيناريو، بما يعالج بشكل كامل احتمالات تتبع الموقع على جميع الأجهزة.

وخلال الشهر الجاري، أصدرت جوجل تحديثين أمنيين، أحدهما لنظام "Wear OS" والآخر لأجهزة "بيكسل"، تضمنا تصحيحات أمنية متعلقة بأنظمة الشركة.

من جانبهم، قال الباحثون مكتشفو ثغرة "WhisperPair" إن نتائجهم تظهر كيف يمكن لإضافة بسيطة تهدف إلى تحسين سهولة الاستخدام أن تفتح الباب أمام مخاطر كبيرة تمس الأمن والخصوصية لمئات الملايين من المستخدمين.