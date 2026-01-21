إعلان

نجاح جراحة دقيقة لاستعدال قدم طفلة بمستشفى رأس سدر بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

12:28 م 21/01/2026

فريق قسم جراحة العظام

جنوب سيناء – رضا السيد:

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى رأس سدر، إحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فرع جنوب سيناء، في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستعدال قدم مفلطحة مرنة لطفلة، باستخدام مسمار حلزوني أسفل عظمة الثالوث، إلى جانب تطويل وتر عضلة السمانة.

وقال الدكتور محمد زيدان، مدير المستشفى، إن الطفلة، التي تبلغ من العمر 9 سنوات، حضرت إلى عيادة جراحة العظام وهي تعاني من آلام شديدة بالقدم منذ عدة سنوات. وعلى الفور، جرى توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة، ليتبين أنها تعاني من اعوجاج شديد بالقدم نتيجة الإصابة بقدم مفلطحة مرنة.

وأضاف مدير المستشفى، في تصريح اليوم، أن الفريق الطبي قرر التدخل الجراحي لاستعدال القدم، حيث جرى تجهيز الطفلة للدخول إلى غرفة العمليات، وإجراء الجراحة بنجاح من خلال تركيب مسمار حلزوني أسفل عظمة الثالوث، مع تطويل وتر عضلة السمانة، ما أسفر عن استعدال القدم بشكل كامل.

وأوضح أن الطفلة جرى نقلها عقب العملية إلى القسم الداخلي للمتابعة واستكمال العلاج، حتى تحسنت حالتها بشكل نهائي، وغادرت المستشفى في حالة مستقرة، مع التوصية بالمتابعة الدورية بالعيادات الخارجية، والخضوع لبرنامج علاج طبيعي.

وأكد الدكتور محمد زيدان أن مستشفى رأس سدر يحرص دائمًا على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى التدخل الجراحي ضم الدكتور أحمد عادل، أخصائي جراحة العظام، والدكتور عمر عبدالمنعم، أخصائي جراحة العظام، والدكتور إبراهيم محمد عطية، استشاري التخدير، إلى جانب فريق تمريض العمليات، وهم حسن صباح حسن، ومحمد خالد، ومحمد صلاح، ومحمد عصام، ومحمد موسى، ومحمود ربيع.

نجاح جراحة دقيقة لاستعدال قدم طفل مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء الرعاية الصحية فرع جنوب سيناء استعدال قدم مفلطحة مرنة لطفلة

