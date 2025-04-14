ضبط 3 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نفذت مديرية التموين بمحافظة سوهاج حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن ضبط 3 أطنان من السولار داخل إحدى محطات الوقود بمركز طما، قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على محطات الوقود والأسواق، في ضوء تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد البترولية.

وأوضح سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن أعمال التفتيش الفني داخل إحدى المحطات، باستخدام أدوات القياس المعيارية ومطابقة القراءات بلوحة التحكم الإلكترونية ودفتر "21 بترول"، كشفت عن وجود عجز يُقدّر بـ3 أطنان من السولار، قام المدير المسؤول بتجميعها بهدف التصرف فيها وبيعها خارج الإطار الرسمي.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، والتصدي لأي محاولات تلاعب أو احتكار، حفاظًا على استقرار السوق وضمان حقوق المواطنين.