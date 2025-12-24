محافظ أسوان يستقبل رئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو (صور)

في يوبيلها الذهبي.. رئيس جامعة المنيا يستقبل عددًا من خريجي كلية الهندسة

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بمدينة إدفو.

أتى ذلك في إطار استكمال الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاستقبال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمحافظة أسوان خلال الشهر المقبل.

وتم خلال اللقاء استعراض محاور التنسيق المشترك بين المحافظة والجهات المعنية، بما يضمن توفير أعلى مستويات التنظيم والتأمين والخدمات اللوجستية، بما يليق بمكانة الزيارة وأهميتها الدينية والوطنية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أنه تم توجيه المسؤولين بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح الزيارة، وتقديم كل أوجه الدعم لضمان خروجها بالشكل المشرف الذي يعكس روح المحبة والتآخي الوطني التي يتميز بها المجتمع المصري، ويؤكد عليها دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا أرسانيوس عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسوان على اهتمامه المتواصل بالاستماع إلى المواطنين من مختلف فئاتهم، وحرصه الدائم على تلبية احتياجاتهم. وأوضح أن ذلك تجسد في سرعة الاستجابة للمطالب الخدمية، والتي تجسدت مؤخرًا في تصديق المحافظ على تركيب محول كهربائي جديد لدير الأنبا باخوميوس، بما يساهم في انتظام واستقرار التيار الكهربائي واستمرار الخدمات بشكل دائم.