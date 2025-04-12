حكم من أول جلسة.. جنايات الزقازيق تعاقب المتهم بهتك عرض طفلة داخل مسجد بالعاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، بالحكم بالسجن المشدد 15 سنة على المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه عمومية بنطاق سوق "ابنى بيتك" بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، في أولى جلسات محاكمة المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وشادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 1365 لسنة 2025 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 509 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خيري. ص" 34 عاما، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بالتعدي على الطفلة المجني عليها "ر. ع" 8 سنوات، داخل دورة مياه عمومية في سوق منطقة ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وأحالت النيابة المتهم بهتك عرض الطفلة عليها بالقوة والتهديد بالسلاح الأبيض، محاولا السيطرة عليها بالقوة لمنعها من الصراخ كما تمكن من الطفلة واعتدى عليها جنسيا وهتك عرضها وأحدث بها إصابات.