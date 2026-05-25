حشيش وقيادة و مقاومة السلطات..

كتب : رمضان يونس

06:38 م 25/05/2026 تعديل في 07:01 م

احمد حسام ميدو

قررت محكمة جنح الطفل بمحكمة شمال القاهرة؛ تأجيل استئناف "حسين" نجل أحمد حسام ميدو على حكم إدانته بالحبس 7أشهر في واقعة المخدرات ومقاومة السلطات. إلى جلسة 22 يونيو للحكم.

وأدانت محكمة الطفل المنعقدة في الأميرية بالقاهرة، في وقت سابق، "حسين " نجل لاعب منتخب مصر والزمالك السابق "ميدو" بالحبس 3 أشهر مع النفاذ في اتهامه بحيازة مواد مخدرة، و3 أشهر مع النفاذ في اتهامه بمقاومة السلطات، بالإضافة إلى حبسه شهرًا في اتهامه بإتلاف ممتلكات عامة.

كما غرّمت المحكمة المتهم "حسين" 200 جنيه في اتهامه بتداول الكحوليات، وعن اتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة اكتفت المحكمة بتغريم نجل اللاعب 100 جنيه.

ووجهت النيابة العامة إلى "حسين"، نجل أحمد حسام ميدو، 4 اتهامات أمام محكمة الطفل، لعدم تجاوزه 18 عامًا، إذ أسندت إليه نيابة الطفل تهمة حيازة مواد مخدرة، و مقاومة السلطات، وقيادة سيارة دون رخصة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة.


وكانت نيابة الطفل بالقاهرة أحالت نجل أحمد حسام ميدو، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة باتهامات حيازة مواد مخدرة وقيادة سيارة دون رخصة وإتلاف ممتلكات عامة.

