في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أعلن المهندس حازم الإشموني، محافظ الشرقية، عن بدء الخطوات التنفيذية لإقامة "شلتر" (مأوى حضاري) للكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقده المحافظ بمكتبه بالديوان العام، بهدف إحكام السيطرة على الظاهرة بأسلوب علمي يضمن السلامة العامة للمواطنين ويحافظ في الوقت ذاته على التوازن البيئي وضوابط الرفق بالحيوان.

حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من مجلس أمناء جهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمي، والمهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى جانب وكيلي مجلس الأمناء الدكتور صبحي نصر (رئيس اللجنة التنفيذية) والمهندس مصطفى الزاهد، بالإضافة إلى رؤساء لجان التعليم، والعلاقات العامة، والمتابعة، والدفاع والأمن بالمجلس.

حماية المواطنين والرفق بالحيوان

وأكد المهندس حازم الإشموني أن المحافظة تضع حماية المواطنين على رأس أولوياتها، مشدداً على أنه "لا تهاون في الحفاظ على الصحة العامة، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والإنسانية".

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تبني حلول عملية ومستدامة تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية «مصر خالية من السعار 2030»، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة والحد من الظاهرة بصورة آمنة ومطابقة للقانون.

تخصيص 1000 متر خارج الكتلة السكنية بالعاشر

من جانبه، استعرض المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الخطوات الإجرائية التي تم اتخاذها؛ حيث أعلن عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع خارج الكتلة السكنية لضمان عدم إزعاج المواطنين.

وأوضح أن أعمال التجهيزات الأولية للمأوى تمت بالتعاون مع النائب أحمد حلمي، عضو مجلس النواب عن دائرة العاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مجلس الأمناء.

وأضاف رئيس الجهاز أن لجنة مشكلة من الطب البيطري، وجمعية الرفق بالحيوان، وممثلين عن جهاز المدينة ومجلس الأمناء، قامت بإجراء معاينة مبدئية للمبنى للوقوف على مدى مطابقته للاشتراطات البيطرية والبيئية والصحية، مؤكداً أن عملية تجميع الكلاب الضالة ستنطلق فور التأكد النهائي من جاهزية "الشلتر" وملاءمته للمواصفات القياسية.

عيادات بيطرية وبرامج تعقيم داخل المأوى

وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز العاشر من رمضان إلى أن المأوى الجديد مصمم بشكل متكامل؛ حيث يضم مناطق مخصصة لإيواء الحيوانات، إلى جانب عيادات وأماكن مجهزة للرعاية البيطرية والفحص والعلاج.

وسيشهد "الشلتر" تنفيذ برامج مكثفة للتحصين والتعقيم بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري، لضمان الحد من المخاطر الصحية وتحقيق التوازن البيئي المنشود.