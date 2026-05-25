لقي شخص مصرعه، وأُصيب 11 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الغربي، اتجاه القاهرة، بعد كافيتريا الحسن بنطاق مركز طامية في محافظة الفيوم.

إخطار أمني بوقوع الحادث

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ووجود متوفى ومصابين.

الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين

وعلى الفور، جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

كشفت مديرية الصحة بالفيوم عن أسماء المصابين، وهم: محمود محمد أحمد عبد الوهاب، 27 عامًا، من بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، صباح محفوظ أحمد إبراهيم، 48 عامًا، من القاهرة، مصابة باشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى، محمد حمدي محمد عبد الله، 28 عامًا، من أطسا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، فيروز إبراهيم محمد معوض، عامان، من أطسا، مصابة بسحجات وكدمات، إبراهيم محمد معوض أحمد، 30 عامًا، من أطسا، مصاب بكدمات بالظهر، دعاء جودة حلمي عبد الوهاب، 22 عامًا، من أطسا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالكتف الأيسر ونزيف بالبطن، إسلام جمال مصطفى عبد العليم، 30 عامًا، من بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري.

كما أصيب كل من: محمد علي ناجي أحمد، 22 عامًا، من بني سويف، مصاب بجروح بالرأس وكدمات بالجسم، مصاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، جابر سعد جابر محمد، 24 عامًا، من بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، فتحي إبراهيم عبد الله جاد الرب، 20 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت نيابة مركز طامية التي تولت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.