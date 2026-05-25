قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتارية حسن محمد حسن.

تفاصيل القضية والتحريات

تعود وقائع القضية رقم 18076 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بضبط شقة سكنية تحتوي على كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وضبط المتهمين بحوزتهم مواد مخدرة تزن نحو طن.

وكشفت التحريات أن المتهمين: "ع.م.ك"، و"ال.ال.ال"، و"ش.ح.ص"، و"م.ع.أ"، و"أ.ح.غ"، و"م.ال.ع"، و"ع.ع.ال"، كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش.

ضبط 8860 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، ألقت قوات الأمن القبض على المتهمة السابعة، وبحوزتها 6 طرب حشيش، إلى جانب مبلغ مالي وهاتف محمول.

كما عثرت القوات داخل مسكن المتهم الأول على 37 جوالًا بلاستيكيًا تحتوي على 8800 طربة حشيش، فيما ضُبط داخل سيارة المتهم الخامس 24 طربة حشيش.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثالث والرابع أثناء استقلالهما سيارة، وعُثر بحوزتهما على 30 طربة حشيش، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

وأقر المتهمان الثالث والرابع خلال التحقيقات بانضمامهما إلى التشكيل العصابي، وأن مهمتهما تضمنت تسليم المواد المخدرة وتخزينها داخل الوحدة السكنية الخاصة بالمتهم الأول بمنطقة الرمل.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.