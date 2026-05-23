قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة ميكانيكي بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل شاب بدائرة قسم ثان الزقازيق بسبب خلافات بينهما.

تعود كواليس القضية المقيدة برقم 1955 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفى. ع" (ميكانيكي، مقيم بكفر الإشارة) إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد للمجني عليه "محمد إبراهيم السعيد مغازي".

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم بيّت النية وعقد العزم على الخلاص من المجني عليه، وأعد بموجب ذلك سلاحًا أبيض عبارة عن "سنجة"، وتربص به في المكان الذي تيقن من تواجده فيه.

وفور ظهوره، انقض عليه ووجه له عدة ضربات غادرة، استقرت إحداها في رأسه مباشرة، محدثةً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال.

شهادة عيان تروي لحظات الغدر

تضمنت أوراق القضية شهادة مؤثرة لأحد شهود العيان، والذي كان يرافق المجني عليه وقت الحادث؛ حيث أكد أنه أثناء استقلاله دراجة آلية برفقة الضحية، تفاجآ بالمتهم يستوقفهما في الطريق.

وأضاف الشاهد أن المتهم طلب من المجني عليه النزول من خلف الدراجة، وما إن امتثل الشاب وطأت قدماه الأرض، حتى انهال عليه المتهم بالضربات القاتلة مستخدمًا "السنجة" دون رأفة أو تفكير، مسقطًا إياه في بركة من الدماء وسط ذهول المارة.

حكم رادع من منصة القضاء

وبعد تداول القضية والاستماع لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم، فضلًا عن مراجعة تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن ضربة الرأس تسببت في هبوط حاد وتوقف عضلة القلب نتيجة نزيف حاد، أصدرت المحكمة حكمها العادل بالإعدام شنقًا للمتهم، لتطوى صفحة الغدر وينال المتهم جزاءه الردع.