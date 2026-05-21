من "لهيب الأربعاء" إلى "اعتدال الخميس".. كيف تراجعت الحرارة في مدن الصعيد؟

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك لعام 2026، رفعت أسواق الماشية وشوادر الأغنام والماعز على مستوى الجمهورية لافتة "الاستعداد القصوى".

وشهدت حركة البيع والشراء تبايناً ملحوظاً وحراكاً مكثفاً بين المواطنين الراغبين في إحياء السُنّة النبوية والتجار الساعين لحصاد مجهود عام كامل من التربية والعلف.

يقدم موقع "مصراوي" في هذا التقرير خريطة حية وميدانية لأسعار الأضاحي ومواصفاتها في 5 محافظات تمثل جغرافية مصر المتنوعة هي: جنوب سيناء، الشرقية، أسيوط، المنيا، وأسوان، ليرصد مستويات الإقبال، وأبرز السلالات المنافسة، مع تقديم نصائح طبية وبيطرية حاسمة لتجنب الوقوع في فخ الغش التجاري.

جنوب سيناء.. "البرقي" الجبلي يتربع على العرش بـ 300 جنيه

تشهد أسواق بيع الأغنام والماعز بمحافظة جنوب سيناء إقبالاً متزايداً تزامناً مع قرب العيد، ويقول خلف أحمد (بائع خراف وماعز)، إن الشراء المبكر يُعد ثقافة سائدة لدى قطاع عريض من المواطنين لإدخال البهجة على الأسر، بينما يفضل البعض الآخر اختيار الأضحية وترقيمها وتركها داخل الشادر لتغذيتها حتى ليلة الذبح.

وبحسب خلف أحمد، سجل سعر الكيلو القائم من الخراف والماعز "البرقي" نحو 300 جنيه، في حين استقر سعر البلدي عند 280 جنيهاً للقائم، وأكد أن الارتفاع هذا العام طفيف ولا يتجاوز 10 جنيهات في الكيلو مقارنة بالعام الماضي نتيجة تحرك أسعار الأعلاف.

ويتميز المعروض في سيناء بالاعتماد على الأعشاب الطبيعية بين الجبال، مما يمنح لحومها مذاقاً فريداً ونسبة دهون أقل مقارنة بحيوانات التسمين التقليدي، وتنسق مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملات مستمرة للمرور على الشوادر لتحصين الأغنام ضد أمراض "الجلد العقدي" وجدري الأغنام، لضمان سلامة الأضاحي المتداولة.

الشرقية.. أضحية بـ 7 آلاف جنيه

في الوجه البحري، وتحديداً بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، أكد إبراهيم الجنيدي (مربي مواشٍ)، أن التنوع الحالي في الأسواق يتيح خيارات مرنة تناسب كافة الميزانيات الاقتصادية للأسر.

وتبدأ أسعار الأضاحي في الشرقية من 7 آلاف جنيه لرؤوس الماعز والجديان الصغيرة، بينما تصل أسعار الأغنام القائم إلى 240 جنيهاً للكيلو، حيث يمكن شراء خروف كبير بسعر 9 آلاف جنيه يصفّي نحو 20 كيلوجراماً من اللحم الصافي.

لمواجهة تكاليف شراء العجول كاملة، طرح المربون نظام "الجمعية" (الشراكة)، عبر بيع عجل بقيمة 13 ألف جنيه للسهم الواحد، لينتج للمشارك ما بين 33 إلى 35 كيلو من اللحوم الحمراء الصافية.

وتبدأ أسعار العجول البقرية والجاموسية الصغيرة (شراء كامل) من 40 ألف جنيه، وسجل سعر كيلو العجل البقري "السوبر" 210 جنيهات، يليه العجل الجاموسي بقيمة 170 جنيهاً للكيلو القائم، مع انخفاض نسبي في أسعار إناث الجاموس مقارنة بالذكور.

أسيوط قبلة تجار الوجه البحري لـ "لحوم بلا هرمونات"

يُعد سوق أسيوط للمواشي أحد أقدم وأعرق الأسواق المتخصصة في صعيد مصر، ورصدت جولة ميدانية حركة نشطة وتوافداً ملحوظاً من تجار القاهرة والوجه البحري للشراء من قلب الصعيد.

وأفاد عبد المهيمن خلف (تاجر مواشٍ)، أن سعر كيلو العجول البقري القائم يتراوح بين 190 و200 جنيه، بينما يسجل العجل الجاموسي ما بين 170 و175 جنيهاً، واستقرت أسعار الأغنام بين 210 إلى 250 جنيهاً للكيلو القائم بحسب المواصفات الشرعية.

وأوضح يوسف سيد (خبير أسواق)، أن معدلات تصافي اللحم الصافي تتراوح بين 50% و65% بناءً على هيكل العجل، وحذر من أساليب بعض الدخلاء عبر "تدميس" الماشية (إطعامها وسقيها بكثافة بالملح والماء قبل الوزن مباشرة) لإحداث زيادة وهمية مضللة على الميزان.

وأكد محمد (تاجر قادم من القاهرة)، أن جودة التغذية الطبيعية في الصعيد وخلو المواشي من الهرمونات والمغذيات الصناعية (التي تُفقد اللحم طعمه وتجعله شبيهًا بالفراخ البيضاء) هو السبب وراء تحمل تجار بحري تكاليف النقل الإضافية للشراء من أسيوط.

المنيا.. سلالات "الدمشقي والفرنسي" تطارد الماعز البلدي

في أسواق شوادر المنيا، يفرض التغير الهيكلي في نوعية السلالات نفسه على بورصة الماعز والأغنام، وسط إقبال تكتيكي على الأوزان المتوسطة.

وكشف التاجر محمد، أن سعر كيلو الأغنام الخفيفة (40-50 كجم) يسجل من 200 إلى 210 جنيهات نظراً لكثافة الطلب عليها، بينما يتراجع سعر الأوزان الثقيلة (70-80 كجم) إلى 180 و190 جنيهاً للقائم لضعف القوة الشرائية على الرأس الواحدة.

وتابع: بدأت السلالات الحديثة مثل "الدمشقي، البيور، والفرنسي" تسحب البساط من الماعز البلدي؛ حيث يزن الجدي الحديث نحو 100 كجم ويصفي نصفه لحماً، في حين لا يتعدى البلدي 30 كجم ويصفي 15 كجم كحد أقصى. وسجل سعر كيلو الجديان القائم من 230 إلى 240 جنيهاً.

ووجه تجار المنيا تحذيراً بيئياً وشرعياً من خراف "الجلّالة" التي تتربى في مقالب القمامة ويقوم بعض المخالفين بغسل صوفها بالماء لإخفاء عيوبها. وينصح بفحص ظهر الخروف للتأكد من ملمس اللحم وليس الدهون، والابتعاد التام عن الخراف ذات "الألية" (اللية) الضخمة التي تستهلك الميزان دون فائدة.

أسوان.. خراف الكيرجاوي تكتسح سوق البشارية

وفجّر سوق "البشارية" التاريخي بمدينة أسوان مفاجأة من العيار الثقيل هذا العام من خلال تقديم فصيلة خراف "الكيرجاوي" (البرقي الصحراوي) كبديل اقتصادي وصحي متكامل.

وأعلن الحاج عوض حامد (من كبار تجار البشارية)، أن الأسعار تبدأ من 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 15 ألف جنيه للأحجام الضخمة الممتلئة باللحم الأحمر.

تأتي هذه الخراف من الصحراء الشرقية ومناطق حلايب وشلاتين والسودان حيث تتربى في الجبال على مرعى عشبي رباني، ويمنع التجار إطعامها العيش أو الردة للحيلولة دون تكون الكوليسترول والشحوم، مما يجعل لحومها حمراء صافية ومثالية لمرضى السكري والقلب، كما تمتاز الفصيلة برفضها القاطع لشرب المياه غير النظيفة أو العكرة.

ونظراً لضيق المساحات في الشقق السكنية، يتيح تجار أسوان للمواطنين شراء الأضحية وتركها في الشادر تحت الرعاية والتغذية حتى صباح يوم العيد مجاناً وبدون أي تكاليف إضافية كنوع من التكافل الإنساني.