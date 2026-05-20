قررت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية حبس سائق توك توك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في انقلاب مركبة "توك توك" كان يستقلها أحد الركاب، إثر نشوب خلاف بينهما حول قيمة الأجرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن النيابة قررت التحفظ على مركبة التوك توك، كما تم إخضاع السائق لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وتبين من نتائج التحاليل ثبوت تعاطيه مواد مخدرة.

وأصدرت النيابة قرارًا باستكمال التحقيقات في الواقعة مع استمرار التحفظ على التوك توك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.