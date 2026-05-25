16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

شهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026، في دورته الـ79، ظهور عدد من النجمات بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء، حيث تنوعت الفساتين بين التصاميم المفتوحة والقصات الجريئة والتفاصيل اللامعة.

فيما يلي، أبرز نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في حفل الختام، وفقا لموقع "justjared".

إيفا لونجوريا

تألقت الممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا بفستان طويل باللون الذهبي، جاء بتصميم الكب ومزينا بتطريزات لامعة، كما تميز بفتحة ساق جريئة على أحد الجانبين.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها مع مكياج ترابي ناعم، بينما أكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة مكونة من عقد وأقراط وأسورة.

ريناتا رينسف

ظهرت الممثلة النرويجية ريناتا رينسف بإطلالة مختلفة وجريئة، إذ ارتدت تصميما باللون الأسود مفتوحا من الأمام ودون أكمام، ونسقت معه بنطلون فضي مرصعا بالكامل بالترتر اللامع.

وأكملت اللوك بحذاء فضي، بينما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة للخلف بشكل ناعم مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

ستيلا ماكسويل

اختارت عارضة الأزياء البريطانية ستيلا ماكسويل فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بتصميم شفاف وقصة جريئة مع فتحة ساق بارزة على أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على على إبراز العينين، مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، بينما نسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود.

صوفيا كارسون

أما الممثلة الأمريكية صوفيا كارسون، ظهرت بفستان ضيق على الجسم بتصميم الظهر المكشوف، ما منحها إطلالة جريئة ولافتة على السجادة الحمراء.

ونسقت مع الفستان قفازات بنفس اللون والخامة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، مع تسريحة شعر مرفوعة لأعلى، فيما أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من عقد وحلق.