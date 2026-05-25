قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن مصر لم تسجل حتى الآن أى حالات إصابة بفيروس الإيبولا، مؤكدًا أن الوضع الصحى مطمئن وتحت السيطرة مع استمرار أعمال الترصد الوبائى على مدار الساعة فى المنافذ الجوية والبحرية والحدودية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن فيروس الإيبولا يُعد من الفيروسات شديدة الخطورة وينتقل عبر الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابة أو من شخص لآخر من خلال الدم والإفرازات وسوائل الجسم، وهو ما يجعله سريع الانتشار فى حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن بؤر انتشار المرض ما تزال تتركز فى بعض الدول الإفريقية، خاصة جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لافتًا إلى أن ارتفاع أعداد الحالات المشتبه بها ونسب الوفيات التى قد تصل إلى 40–50% يعكس خطورة الوضع فى تلك المناطق.

وتابع أن بعض العادات والتقاليد فى مناطق انتشار المرض، مثل التعامل غير الآمن مع الجثامين أو اقتحام مراكز العزل، تسهم فى زيادة معدلات الانتشار، مضيفًا: "لازم الناس هناك تلتزم بالإجراءات الصحية الصارمة فى التعامل مع الوفيات، لأن أى مخالفة ممكن تسبب كارثة".

وشدد تاج الدين على أن مصر تمتلك منظومة ترصد وبائى دقيقة تعمل لحظيًا لرصد أى حالات مشتبه بها، مع وجود خطط واضحة للعزل والتعامل الفورى مع أى حالة محتملة، مؤكّدًا أنه لم يتم حتى الآن رصد أى إصابة داخل البلاد.

وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية أن فيروس الإيبولا لا يوجد له علاج محدد حتى الآن، رغم الجهود العالمية المستمرة لتطوير لقاحات، مشددًا على أن الوقاية تظل الوسيلة الأهم من خلال النظافة الشخصية وتجنب المخالطة المباشرة أو التعرض للأدوات والأسطح الملوثة.

ولفت إلى أن مصر استفادت من خبراتها خلال جائحة كورونا فى تطوير قدرات العزل والتعامل مع الأوبئة، إلى جانب تدريب الأطقم الطبية وتوفير المستلزمات وأجهزة التنفس الصناعى، بما يعزز من كفاءة الاستجابة لأى طارئ صحى، داعيًا الحجاج والمعتمرين إلى الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الزحام والحصول على التطعيمات اللازمة قبل السفر.