أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 مساء اليوم الإثنين الموافق 25 مايو 2026، عبر الموقع الرسمي للمديرية.

وأكدت المديرية أن النتائج تشمل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، وذلك في إطار التيسير على الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النتائج إلكترونيًا.

ويمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة عبر الرابط التالي: