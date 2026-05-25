تابعت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، انتظام مبادرات تخفيض الأسعار وتوفير اللحوم الطازجة والسلع الغذائية الأساسية بمنافذ الوحدات المحلية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

متابعة استعدادات المراكز قبل عيد الأضحى

جاءت المتابعة بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشؤون الهندسية ومتابعة المشروعات، وذلك في إطار مراجعة جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمراكز خلال فترة عيد الأضحى.

وشددت محافظ الوادي الجديد على استمرار العمل بمبادرات تخفيض الأسعار داخل منافذ الوحدات المحلية، مع التأكد من توافر السلع الغذائية واللحوم الطازجة بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين خلال أيام العيد.

توجيهات بتكثيف الرقابة على الأسواق

ووجهت المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار، مؤكدة أهمية استمرار الرقابة الميدانية على حركة بيع السلع الغذائية بالتزامن مع مبادرات التخفيض.

كما شددت على تكثيف جهود الوحدات المحلية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع استمرار الرصد الفوري والتعامل السريع مع أي مخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

ربط غرف العمليات بمركز الشبكة الرئيسي

وأكدت محافظ الوادي الجديد انعقاد غرف العمليات الفرعية بالمراكز على مدار الساعة، وربطها بمركز الشبكة الرئيسي، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات والطوارئ، وتحقيق الاستجابة الفورية بما يحافظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات خلال عيد الأضحى المبارك.