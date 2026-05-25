البرازيل تعلن إصابة رئيسها لولا دا سيلفا بسرطان الجلد

أعلنت البرازيل، إصابة رئيسها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بسرطان الجلد في مراحله المبكرة، حيث بدأ الرئيس البالغ من العمر 80 عاما علاجا إشعاعيا وقائيا سطحيا على فروة الرأس، وذلك بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة الآفة.

الفريق الطبي يؤكد استمرار الأنشطة الرئاسية دون قيود

أوضح الأطباء المعالجون للزعيم اليساري بالتعاون مع المكتب الرئاسي، اليوم الإثنين، أن هذا الإجراء يأتي كخطوة تكميلية بعدما خضع لولا لعملية جراحية ناجحة في 24 من أبريل الماضي لإزالة آفة من الخلايا القاعدية كانت قد ظهرت على مستوى الرأس.

أفاد الأطباء في مستشفى "سيريو ليبانيس"، عبر مذكرة طبية رسمية، بأنه تقرر المضي قدما في العلاج التكميلي بواسطة العلاج الإشعاعي السطحي الوقائي على فروة الرأس، مؤكدين في الوقت ذاته أن الرئيس البرازيلي سيواصل أداء أنشطته اليومية ومسؤولياته الرسمية بشكل طبيعي ودون أي قيود صحية.

ومن جانبه، صرح متحدث باسم الرئاسة البرازيلية لوكالة "رويترز"، بأن الآفة الصغيرة تم تصنيفها كـ"سرطان في مراحله الأولية"، مشيرا إلى أن الرئيس سيخضع لـ15 جلسة علاجية مستهدفة لمنع ظهور أي آفات جلدية جديدة مستقبلا.

الوضع الصحي لأكبر رئيس في تاريخ البرازيل

يُعد لولا دا سيلفا أكبر رئيس يتولى حكم البرازيل في تاريخها وقد واجه خلال السنوات الماضية بعض التحديات الصحية المعقدة، شملت خضوعه لعمليات جراحية طارئة في عام 2024 للسيطرة على نزيف في الرأس ومنع تداعياته فضلا عن تعافيه سابقا من سرطان الحلق الذي عولج منه في عام 2011.

وتأتي هذه المستجدات الطبية في وقت حساس للغاية، حيث يستعد الرئيس البرازيلي للترشح لولاية رابعة غير متتالية في الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، والتي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي فيها متفوقا على منافسه اليميني فلافيو بولسونارو في جولة إعادة محتملة.