بالصور- قوافل الخير توزع كراتين سلع غذائية بالتجمعات البدوية بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تواصل قوافل الخير التابعة لصندوق "تحيا مصر" توزيع كراتين السلع الغذائية بالمجان داخل المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظة جنوب سيناء تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء بدعم المواطنين خاصة في الوديان والتجمعات البدوية الواقعة في الظهير الصحراوي.

وقال الدكتور جبريل فتيح، معاون محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توزيع كراتين الطعام داخل أكثر من 30 تجمع بدوي وقرية من أكثر المناطق الأكثر احتياجًا، بواقع 8 مناطق تابعة لمدينة "غرندل، ثال، سيط، أبو رجم" بقرية غرندل، ومنطقة الحي الأول والثاني بالمدينة، والكيلو 9، وقرية الرملة بتوابعها.

وأوضح أنه جرى توزيع الكراتين داخل 6 مناطق بمدينة رأس سدر وتوابعها قرية أبو صويرة بمدخل أبو جعدة والنسيلة، وقرية رأس مسلة بوادي النهايات والرينة والعمر، و4 مناطق بمدينة طور سيناء وتوابعها، مثل وادي ميعر، أبو قدر، ووادي أبو حجاب.

وأكد أن القافلة جابت وادي فيران ووادي مكتب بتوابعه "ابو غراقد، نسرين، الندية، الرحبة، اليانس، الطر، عليات، ابو زجول، الجوفة البيضاء، والسمراء، المرير 1 و 2"، وادي سهب بتوابعه.

وأشار إلى أن المحافظة تلقت 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء على الأسرة السيناوية في توفير احتياجاتها، مؤكدًا أن القافلة مستمرة توزيع المساعدات الغذائية بناءً على توجيهات محافظ جنوب سيناء بوصول الدعم إلى جميع فئات المجتمع على مدار شهر رمضان، واستمرار الجهود للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير الدعم المستمر لأهالي المحافظة.