أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة أن مشروع "ذا سباين" يُعد نقلة نوعية في الاستثمار العقاري المصري، وهو أول منطقة استثمارية خاصة بدوائر جمركية خاصة في مصر.

وقال هشام طلعت مصطفى خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن المشروع جاء نتاج عمل كثيف مع الحكومة المصرية استمر لأكثر من سنتين، بالإضافة إلى دراسات مكثفة استغرقت أكثر من خمس سنوات.

وأوضح أن القانون رقم 72 لسنة 2017 الخاص بإنشاء المناطق الاستثمارية الخاصة كان موجوداً لكنه لم يُفعّل بالشكل الكافي، وأن مجموعة طلعت مصطفى تقوم الآن بتفعيله بشكل عملي من خلال مشروع "ذا سباين".

وشدد على أن هذا المشروع يخلق أداة جديدة تتيح للمستثمر الأجنبي والشركات المصرية العمل في بيئة أسرع وأكثر تسهيلاً، مع دوائر جمركية خاصة تساعد على جذب الاستثمارات.

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بثورة حقيقية في البنية التحتية (الإنفراستراكشر) منذ عام 2015 وحتى 2025، مما مكن كثيراً من المشروعات من التحرك في الاتجاه الصحيح.

وأكد أن مصر تشهد تغييراً كبيراً، وأن مشروع "ذا سباين" يأتي في إطار هذا التغيير ليفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العقاري والاقتصادي في الفترة المقبلة.