أطلقت شركة إنتربرينيل Entreprenelle، الرائدة في مجال التنمية المجتمعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فعاليات النسخة الحادية عشرة من حدث «هي تقدر SHE CAN Mega 2026». وذلك بمركز إبداع مصر الرقمي Creativa Innovation Hub في الجيزة. تحت شعار “IF SHE CAN’T, WHO CAN?”.

ويأتي الحدث ضمن أنشطة مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر. بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة. نيابة عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي.

وأُقيمت الفعاليات تحت رعاية كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. وبدعم من عدد من الشركاء الاستراتيجيين. في مقدمتهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر. إلى جانب بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH-Egypt)، وشركة بيتي. إحدى شركات المراعي. في تأكيد على أهمية الشراكة بين مؤسسات التنمية والقطاع الخاص لدعم ريادة الأعمال والتطوير المهني.

وشهد الحدث، على مدار يومين. برنامجًا متنوعًا ضم جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية صُممت لتلبية احتياجات المشاركين والمشاركات بمختلف مساراتهم المهنية والريادية. مع التركيز على تنمية المهارات. وتوسيع فرص التشبيك. ودعم الوصول إلى فرص مهنية وريادية أكثر اتساعًا.

كما تميزت نسخة هذا العام باحتضانها ثلاثة مسارح رئيسية استمرت فعالياتها طوال اليومين. إلى جانب مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية وورش العمل. في تصميم يعكس رؤية قائمة على إتاحة التعلم المفتوح. وتعزيز تبادل الخبرات. وبناء علاقات مهنية وإنسانية ذات قيمة.

وحرص فريق مشروع «تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية» بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر على تقديم حضور نوعي داخل الحدث. حيث تولى الإشراف الكامل على المسرح الثالث، إلى جانب مشاركة ممتدة عبر مختلف المسارح الأخرى. وفي كلمته الافتتاحية، أكد أدهم كساب، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، أهمية الانتقال من مفهوم الإتاحة إلى المشاركة الحقيقية والمؤثرة في الحياة العامة وسوق العمل، مشددًا على ضرورة تعزيز دمج الشباب في العصر الرقمي، ودور المؤسسات في تصميم مسارات أكثر شمولًا تضمن تكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

ومن خلال مشاركتهم الفاعلة، قدم فريق المشروع نموذجًا عمليًا في ترسيخ مبادئ الدمج والإتاحة، بقيادة كل من دينا حامد المستشارة الفنية الأولى بالمشروع، ومحمود عفت مستشار العمل الأهلي، وأميرة الشواربي مستشارة تمكين الشباب، وندى عبد الحي مستشارة التوظيف الدامج، إلى جانب شيماء إبراهيم مستشارة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الفريق، من خلال مشاركته في مختلف مسارات الحدث، أن الإتاحة ليست مجرد مفهوم تنظيمي أو إجراء شكلي، بل ركيزة أساسية انعكست في أدق تفاصيل الفعالية، بدءًا من تصميم المساحات ومسارات الحركة، وصولًا إلى تمثيل متوازن للمشاركين والمشاركات على المنصات القيادية وجلسات النقاش. كما شدد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا حضورًا رمزيًا، وإنما شركاء فاعلون في صياغة مستقبل أكثر شمولًا واستقرارًا.

ولم يقتصر الحدث على المحتوى المعرفي فقط، بل وفر أيضًا مساحة ديناميكية للتواصل وبناء الشراكات، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنمو والتوسع. وشهدت الفعاليات مشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم TikTok MENA وDiDi وMOUNT Communication، الذين أسهموا في إثراء التجربة من خلال حضورهم النوعي ومشاركاتهم الفاعلة.

وفي هذا السياق، قالت رانيا أيمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنتربرينيل: «يمثل حدث هي تقدر SHE CAN 2026 منصة ملهمة تجمع بين الطموح والفرص، حيث نواصل من خلاله التزامنا بتمكين السيدات والفتيات، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير. وعلى الرغم من ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر إلى نحو 20.7% في عام 2025، لا تزال هناك فرص كبيرة لتعزيز هذا الدور، وهو ما نعمل عليه من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم المرأة اقتصاديًا».

وتُعد إنتربرينيل Entreprenelle شركة مجتمعية رائدة تستهدف تثقيف وإلهام وتمكين الأفراد، مع تركيز خاص على الفتيات والنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل بدء رحلتهم الريادية أو تطوير مساراتهم المهنية، وذلك من خلال منهج يقوم على أربع ركائز رئيسية هي: التوعية، والتعليم، وإتاحة الموارد، والتنمية الاقتصادية.

وعلى مدار أكثر من عقد، دعمت إنتربرينيل آلاف رائدات ورواد الأعمال، وأسهمت في تحويل الأفكار إلى مشروعات مؤثرة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة اقتصاديًا داخل مصر وخارجها.

ويُعد SHE CAN الحدث الأكبر المخصص لريادة الأعمال النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو الفعالية السنوية الرئيسية التي تنظمها إنتربرينيل تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، حيث يوفر منصة تفاعلية تجمع بين التعلم. وتبادل الخبرات، وبناء العلاقات، وفرص الاستثمار، بما يجعله أحد أبرز المحركات الداعمة لمسيرة ريادة الأعمال النسائية في مصر والمنطقة.