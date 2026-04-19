أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن موسم حصاد القمح هذا العام يشهد مؤشرات إيجابية مع زيادة ملحوظة في المساحات المزروعة والإنتاج.

وقال جاد، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي عبر برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن المساحة المزروعة بلغت 3.7 مليون فدان بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنتاج 10 ملايين طن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مصر تستهدف الوصول إلى نحو 50% اكتفاء ذاتي من القمح، حيث يغطي الإنتاج المحلي احتياجات الخبز، بينما تستورد كميات إضافية لأغراض صناعية.

وحذر جاد من انتشار إعلانات مضللة تروج لمنتجات غذائية باسم الوزارة بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، مؤكدا أن الوزارة لا تبيع أي منتجات عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأسعار المتدنية بشكل مبالغ فيه مؤشر خطر، لأن المنتجات الطبيعية لا يمكن أن تباع بهذه الأسعار، وقد تكون السلع مغشوشة أو تحتوي على إضافات صناعية.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن الوزارة تعمل على التوسع في منافذ البيع الرسمية، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة لشراء المنتجات الغذائية.