البرادعي يوجه رسالة إلى ترامب بسبب حرب إيران.. ماذا قال؟

كتب : وكالات

12:04 ص 20/04/2026

محمد البردعي

وجّه محمد البردعي الدبلوماسي والمدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّره فيها من بطلان أي معاهدة أو اتفاقية تبرم تحت الإكراه.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار البرادعي إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران يفتقر إلى الشرعية القانونية، مستندًا إلى قواعد القانون الدولي.

وأوضح البردعي،"وفقًا لـ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تُعتبر المعاهدات المُبرمة بالإكراه باطلة ولا تتمتع بأي قوة قانونية؛ المادة 52: (إكراه دولة بالتهديد أو استخدام القوة)، تُعتبر المعاهدة باطلة إذا تم إبرامها بالتهديد أو استخدام القوة بما يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البرادعي: "كان ينبغي لمحاميك أن ينصحوك بأن الاتفاق المُبرم في ظل الحصار باطل وملغى".

محمد البردعي دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
زووم

قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
زووم

بحضور نجوم الفن.. الصور الأولى من عزاء والد المذيعة دينا رامز
هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

هل انتحر ضياء العوضي أو تم تهديده؟.. محامي الأسرة يكشف التفاصيل
منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في
رياضة عربية وعالمية

منافس الزمالك.. اشتباكات وفوضى يؤجلان قمة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة في

أخبار

المزيد

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)