وجّه محمد البردعي الدبلوماسي والمدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّره فيها من بطلان أي معاهدة أو اتفاقية تبرم تحت الإكراه.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار البرادعي إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه في ظل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران يفتقر إلى الشرعية القانونية، مستندًا إلى قواعد القانون الدولي.

وأوضح البردعي،"وفقًا لـ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تُعتبر المعاهدات المُبرمة بالإكراه باطلة ولا تتمتع بأي قوة قانونية؛ المادة 52: (إكراه دولة بالتهديد أو استخدام القوة)، تُعتبر المعاهدة باطلة إذا تم إبرامها بالتهديد أو استخدام القوة بما يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البرادعي: "كان ينبغي لمحاميك أن ينصحوك بأن الاتفاق المُبرم في ظل الحصار باطل وملغى".