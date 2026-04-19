أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، استمرار أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لموسم 2026 بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا الانتهاء من حصاد نحو 55 ألف فدان من إجمالي 412,706 أفدنة مزروعة هذا العام.

حصاد متواصل ومؤشرات إيجابية

وأشار إلى أن الموسم الحالي يشهد معدلات إنتاج مرتفعة، تعكس نجاح جهود التوسع الزراعي بالمحافظة، التي تعد من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة.

توريد 26 ألف طن للصوامع

وأوضح المرسي أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن بلغ نحو 26 ألفًا و415 طنًا، جرى توزيعها على صوامع الخارجة وشرق العوينات، إلى جانب توريد كميات أخرى لشركات المطاحن، ومحطات الغربلة والتقاوي، والبنك الزراعي المصري.

منظومة توريد منتظمة

وأكد أن منظومة التوريد تعمل بكفاءة عالية، لضمان استلام المحصول من المزارعين وفق المعايير الفنية المحددة، مع متابعة مستمرة لسير العمل داخل مواقع الاستلام.

تسهيلات للمزارعين وصرف فوري

ولفت إلى وجود تنسيق كامل بين مديريتي الزراعة والتموين، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية، لتجميع القمح من صغار المزارعين ونقله إلى الصوامع، بما يخفف عنهم الأعباء.

وشدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين دون تأخير، تنفيذًا للتوجيهات الداعمة لتحفيز الإنتاج وزيادة معدلات التوريد خلال المواسم المقبلة.