كثيرا ما يمر الإنسان بلحظة غريبة يتوقف فيها تدفق أفكاره فجأة، فيعجز عن تذكر ما كان يقوله أو حتى متابعة التفكير، وكأن ذهنه أصبح فارغا للحظات، وهذه التجربة، التي تبدو غامضة للبعض، أصبحت الآن مفهومة بشكل أفضل بفضل الدراسات العلمية الحديثة.

وبحسب موقع Futura-Sciences، تعرف هذه الحالة في علم النفس باسم فراغ العقل (mind blanking)، وهي ظاهرة حقيقية لا تعني توقف الدماغ عن العمل، بل تشير إلى خلل مؤقت في آلية التفكير.

ماذا يحدث داخل الدماغ؟



وتوضح الأبحاث أن الدماغ يظل نشطا، لكن بعض المناطق المرتبطة بالذاكرة والتركيز تتعرض لانخفاض مفاجئ في الكفاءة، هذا التراجع المؤقت يجعل استرجاع المعلومات أو تكوين أفكار جديدة أمرا صعبا، فيشعر الشخص وكأن ذهنه انقطع فجأة.

ما السبب وراء توقف العقل فجأة؟



ويرجع العلماء هذه الحالة إلى اضطراب في مستوى نشاط الدماغ، فعندما يرتفع أو ينخفض النشاط عن معدله الطبيعي، يحدث نوع من عدم التوازن، يؤدي إلى توقف مؤقت في تدفق الأفكار.

متى تظهر حالة توقف العقل فجأة ؟



غالبا ما تحدث في ظروف معينة، مثل التعرض للضغط أو التوتر، الاستمرار في التركيز لفترات طويلة، الشعور بالإرهاق أو قلة النوم، التعرض لمواقف مفاجئة

هل الدماغ يتوقف فعلا؟



الإجابة لا، الدماغ لا يتوقف، لكنه يدخل في حالة أشبه بالهدوء الجزئي، حيث تنخفض نشاطات بعض المناطق بينما تستمر أخرى في العمل بشكل طبيعي.

هل يجب القلق من توقف العقل؟



في معظم الأحيان، لا تشكل هذه الظاهرة أي خطر صحي، فهي أمر شائع ويمكن أن يحدث لأي شخص، لكن تكرارها بشكل ملحوظ قد يكون مؤشرا على إجهاد زائد أو نمط حياة غير متوازن، مثل قلة النوم أو الضغط المستمر.



أقرأ أيضًا:



8 عادات سهلة تحافظ على عقلك.. اتبعها يوميا



4 طرق غريبة تعزز صحة الدماغ وتحفز العقل



غذاء العقل.. 7 أمور افعلها باستمرار لتجنب الإصابة بألزهايمر





