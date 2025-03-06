بعد قرار الحظر.. أسوان تلاحق بائعي الألعاب النارية في الأسواق -صور

أسوان – إيهاب عمران:

شهدت مدينة أسوان، تنظيم حملة مكبرة بعدد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق حى جنوب بإشراف من اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، وبمشاركة العاملين بمديرية التموين وشرطة المرافق ونواب رئيس المدينة، ورئيس الحى، للتأكد من تطبيق قرار اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، بحظر بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات.

وأسفرت جهود الحملة عن تشميع وإغلاق من عدد المحلات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمحلات أخرى، وضبط كمية من الألعاب النارية، وسيتم تطبيق غرامات فورية مشددة للمخالفين طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة.

وأعطى محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال المختلفة من أجل تطبيق قرار الحظر لبيع وحيازة وتداول الألعاب النارية والمتعارف عليها بالأسماء الدارجة ( الصواريخ والشماريخ والبمب .. ألخ )، بكافة أشكالها بنطاق المحافظة لما تمثله من خطر حقيقى قد يؤدى إلى إصابات بالغة وحوادث خطيرة، وما تسببه من ترويع للمواطنين والزائرين وذلك حفاظاً على الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وشدد على تحرير المحاضر الجنائية اللازمة لكافة المحلات التجارية التى تخالف الحظر المشار إليه، وضبط أى مخالفات تتعلق ببيع هذه المنتجات، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لمتابعة أماكن تداول الألعاب النارية، ومنع دخولها بشكل كامل للأسواق.