مصرع 13 شخصًا وإصابة اثنين في حادث أسيوط.. أسماء الضحايا

"رحل بعد زوجته بـ20 ساعة".. حزن في قرية كفر شبرازنجا بالمنوفية- صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم محافظة أسيوط، صباح اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين، وقع الحادث نتيجة تصادم بين سيارة نقل "تريلا" وأخرى ميكروباص، مما أدى إلى تحطمها بسبب شدة الاصطدام.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة سير السيارة النقل في الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدام مباشر بين السيارة النقل "تريلا" وسيارة الميكروباص التي كانت تقل عددًا من الركاب، ونقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسيوط جثث: "محمد أحمد علي محمد الصديق، 54 عاما، ومهند عادل إبراهيم عبد الرحمن، 55 عاما، وعبد الرحمن عبد المنعم بركات، 50 عاما، وهاني عثمان إبراهيم حاج أحمد، 33 عاما، ومجيتي أحمد علي محمد، 33 عاما، وملاك علي محمد أحمد، 33 عاما".

كما نقلت سيارات الإسعاف جثث "تسنيم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 25 عاما، وعبد المنعم بركات أحمد علي، 68 عاما ومجاهد الفاتح الدين فرح، 45 عاما، ومهيلم عادل إبراهيم عبد الرحمن، 35 عاما،محمد عبد الرحيم محمد، 25 عاما، وإشهاد محمد أحمد الحاج، 65 عاما، وياسر حسان محمد عبد الله، 27 عاما".

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط على سائق السيارة النقل "تريلا" المتسببة في حادث التصادم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، والذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين.

وكشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط لـ"مصراوي" أن الحادث وقع نتيجة سير السيارة النقل في الاتجاه المعاكس، مشيرًا إلى أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من محافظة أسوان ومتجهة إلى محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر أنه جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل الجثث، حيث نُقل 5 جثث إلى مستشفى أسيوط العام و8 جثث إلى مستشفى الإيمان العام.

وفقًا للتحريات الأولية، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش والمعدات الحديثة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتفقد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

وانتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "هـ س ا" "7896".

وتحرر محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حولها.

اقرأ أيضا:

التحفظ على سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الغربي بأسيوط

مصدر يكشف تفاصيل حادث تصادم "تريلا" بميكروباص في أسيوط- صور

قبل السحور.. مصرع 13 شخصًا في حادث تصادم بأسيوط- صور

ننشر الصور الأولى لحادث تصادم "تريلا" بميكروباص في أسيوط