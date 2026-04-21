عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، واستعراض نسب الإنجاز والجداول الزمنية لنهو المشروعات، مع بحث سبل تذليل المعوقات الفنية والإدارية.

استعراض حجم الاستثمارات والمنفذ من المشروعات

وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الاستثمارات بالقطاع خلال الفترة من 2014 حتى 2025، حيث تم تنفيذ 182 مشروعًا، منها 29 مشروعًا لمياه الشرب و153 مشروعًا للصرف الصحي، بما ساهم في تحسين الخدمات المقدمة لنحو 4.9 مليون مواطن، إلى جانب متابعة 89 مشروعًا جارٍ تنفيذها حاليًا.

متابعة خطة 2025/2026 ومشروعات جديدة

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات خطة العام المالي 2025/2026، والتي تتضمن 23 مشروعًا جديدًا بتكلفة 2.8 مليار جنيه، تستهدف زيادة أطوال الشبكات بنحو 143 كم لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، بما يرفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة.

مشروعات “حياة كريمة” وتوسيع خدمات الصرف الصحي

كما تم استعراض مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز شبين القناطر، والتي تشمل 26 مشروعًا بتكلفة 2.78 مليار جنيه، مؤكدًا أنها تسهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات داخل القرى، مع ارتفاع نسب تغطية الصرف الصحي من 16.9% عام 2014 إلى 80% حاليًا.

توجيهات بحلول عاجلة ومتابعة أسبوعية

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق الميداني بين الجهات المعنية، وسرعة حل المعوقات الفنية، مع وضع حلول غير تقليدية للمشكلات المتعلقة بملكية الأراضي أو تعارض المرافق، وإعداد تقارير أسبوعية لمتابعة نسب الإنجاز، لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.