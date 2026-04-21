الدوري الإنجليزي

برايتون

21:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

21:30

ألافيس

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

21:00

كومو

أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي

كتب : محمد خيري

02:50 م 21/04/2026

هاني حتحوت

أكد الإعلامي هاني حتحوت، عدم وجود أي خلافات أو خصومات بينه وبين أي مؤسسة أو شخص، مشددًا على التزامه الدائم بالاحترام المتبادل في علاقاته المهنية.

وأوضح حتحوت في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه يحتفظ بكل التقدير والاحترام للنادي الأهلي، مؤكدًا أن الأهلي يمثل قيمة كبيرة وله مكانة راسخة في تاريخ الرياضة، معربًا عن تقديره لمجلس إدارته وجماهيره.

وأضاف أنه ليس في مواجهة مع أي جهة، وأن هدفه الأساسي يظل أداء رسالته الإعلامية بأمانة وموضوعية، مع الالتزام باحترام الجمهور وتقديم محتوى مهني يراعي المسؤولية ويبتعد عن إثارة الانقسام.

وأشار إلى أن باب التعاون والحوار يظل مفتوحًا دائمًا، مؤكدًا أن النوايا الصادقة والحوار الهادئ هما الطريق الأمثل لتجاوز أي سوء فهم، وأن جميع الأطراف أكبر من الدخول في خلافات مؤقتة.

خضوع هاني حتحوت للتحقيقات

وتوجه حتحوت بالشكر إلى نقابة الإعلاميين على دورها، مؤكدًا تقبله لقراراتها بكل احترام، كما وجه الشكر لقناة «مودرن (MTI)» على دعمها وثقتها.

واختتم بيانه بالتأكيد على استمرار التزامه بالموضوعية ونقل الحقيقة، والعمل على نبذ التعصب وتقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن الرياضة تهدف إلى نشر المتعة والمحبة لا الخلاف والانقسام، وأن ما يجمع الجميع أكبر بكثير مما يفرقهم.

وكان حتحوت قد خضع للتحقيق أمام الهيئة العليا للإعلام، عقب بلاغ مقدم من النادي الأهلي يتهمه بنشر أخبار كاذبة، قبل أن يتم الاكتفاء بتوجيه لفت نظر له، ليواصل بعدها ممارسة مهامه بشكل طبيعي.

هاني حتحوت الأهلي الدوري المصري

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
أبو الغيط: الدول العربية لم ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات
ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
