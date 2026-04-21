حصر الطلاب المتسربين في المراحل الدراسية بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

04:40 م 21/04/2026

الدكتور مراد راتب

عقد الدكتور مراد راتب ، وكيل إدارة الرياض التعليمية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء فريق التسرب التعليمي بالإدارة، وذلك لمتابعة آليات حصر الطلاب المتسربين من المراحل التعليمية المختلفة، ووضع الحلول المناسبة للحد من تلك الظاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل إدارة الرياض التعليمية، أنه تجرى تكثيف الجهود الميدانية والتواصل الفعّال مع المدارس، لحصر الحالات بدقة والعمل على إعادتها إلى المنظومة التعليمية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معدلات الانتظام الدراسي.

كما استعرض الاجتماع خطط العمل المقترحة وآليات المتابعة الدورية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه فرق العمل أثناء عمليات الحصر، وسبل التغلب عليها بما يحقق المصلحة التعليمية للطلاب.

وفي ختام الاجتماع، وجه وكيل تعليم الرياض بضرورة رفع تقارير دورية دقيقة عن حالات التسرب، موجهًا بمواجهة تلك الظاهرة حرصًاعلى رأس أولويات العمل التعليمي خلال المرحلة الحالية= في مركز ومدينة الرياض.

