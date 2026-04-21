بالصور- توريد 890 طن قمح في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

03:00 م 21/04/2026
    أثناء استلام القمح_1
    سيارات القمح_4
    خلال استلام القمح_3
    سيارة اخرى تحمل على متنها القمح_5
    لجنة استلام القمح_7
    سيارة تحمل على متنها قمح_6

أعلن الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استقبال مواقع استلام القمح في نطاق المحافظة كميات جديدة من المحصول.

وأكد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي المورد من محصول القمح منذ فتح باب التوريد حتى اليوم الثلاثاء 21 إبريل 2026 بلغ 890 طن و745 كيلو جرام.

ولفت إلى أن استلام القمح خلال موسم 2026 الحالي تجرى من خلال 25 موقعًا تابعة للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ومطاحن اسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، بمتابعة من المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وقال الهابط إن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، برئاسته لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشاكل تتعلق بعملية التوريد بينما جرى التوجيه بانتظام صرف مستحقات المزارعين، والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة وفقًا لقرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

صوامع توريد القمح تموين كفر الشيخ

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
اقتصاد

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي

