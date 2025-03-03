مصدر يكشف تفاصيل حادث تصادم "تريلا" بميكروباص في أسيوط- صور

"رحل بعد زوجته بـ20 ساعة".. حزن في قرية كفر شبرازنجا بالمنوفية- صور



أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن الحادث وقع نتيجة سير السيارة النقل في الاتجاه المعاكس، مشيرًا إلى أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من محافظة أسوان ومتجهة إلى محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع على الفور بـ10 سيارات إسعاف لنقل الجثث، إذ تم نقل 5 جثث إلى مستشفى أسيوط العام و8 جثث إلى مستشفى الإيمان العام.

ووفقًا للتحريات الأولية، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش والمعدات الحديثة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتفقد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تم تحرير محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حولها.