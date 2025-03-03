إعلان

مصدر يكشف تفاصيل حادث تصادم "تريلا" بميكروباص في أسيوط- صور

04:31 ص الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


أسيوط ـ محمود عجمي:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة أسيوط، عن تفاصيل حادث تصادم مروع وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم، ما أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن الحادث وقع نتيجة سير السيارة النقل في الاتجاه المعاكس، مشيرًا إلى أن السيارة الميكروباص كانت قادمة من محافظة أسوان ومتجهة إلى محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع على الفور بـ10 سيارات إسعاف لنقل الجثث، إذ تم نقل 5 جثث إلى مستشفى أسيوط العام و8 جثث إلى مستشفى الإيمان العام.

ووفقًا للتحريات الأولية، انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بالأوناش والمعدات الحديثة لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتفقد اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.

تم تحرير محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حولها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم بأسيوط أسيوط حادث أسيوط الان حادث أسيوط الأن حادث أسيوط اليوم الطريق الغربي حادث مركز الغنايم في أسيوط حادث مركز الغنايم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك