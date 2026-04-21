قررت المحكمة إحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة لاحقة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمشاجرة شارعي طنطا والبحري بمحافظة الإسماعيلية.

تعود أحداث القضية إلى واقعة شهدتها المنطقة قبل عدة سنوات، حيث اندلعت مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والنارية، ما أسفر عن مصرع شخص في الحال.

تحقيقات موسعة

كشفت التحقيقات عن تورط 16 متهمًا في الواقعة، من بينهم شقيق المجني عليه، بعد تصاعد خلافات قديمة تحولت إلى اشتباكات دامية انتهت بسقوط قتيل.

ضبط المتهمين وإحالتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين عقب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات في القضية.

استمرار الإجراءات

تستكمل الجهات القضائية نظر القضية في انتظار ورود رأي فضيلة المفتي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.