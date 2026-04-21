إعلان

إحالة أوراق 12 متهمًا في قضية مشاجرة طنطا والبحري بالإسماعيلية للمفتي

كتب : أميرة يوسف

04:36 م 21/04/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة إحالة أوراق 12 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة لاحقة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بمشاجرة شارعي طنطا والبحري بمحافظة الإسماعيلية.

تعود أحداث القضية إلى واقعة شهدتها المنطقة قبل عدة سنوات، حيث اندلعت مشاجرة عنيفة بين طرفين بسبب خلافات سابقة، استخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والنارية، ما أسفر عن مصرع شخص في الحال.

تحقيقات موسعة

كشفت التحقيقات عن تورط 16 متهمًا في الواقعة، من بينهم شقيق المجني عليه، بعد تصاعد خلافات قديمة تحولت إلى اشتباكات دامية انتهت بسقوط قتيل.

ضبط المتهمين وإحالتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتهمين عقب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، قبل إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات في القضية.

استمرار الإجراءات

تستكمل الجهات القضائية نظر القضية في انتظار ورود رأي فضيلة المفتي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية مشاجرة طنطا مفتي الجمهورية حكم الإعدام قضايا القتل جنايات الإسماعيلية

إعلان

إعلان

