أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتولي نحو 25 مهندس ومهندسة من الكوادر الشابة للعمل كنواب لرؤساء الأجهزة بعدد من المدن الجديدة، منها مدن: "6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والسادات والشروق والعبور الجديدة والعلمين الجديدة".

وأكدت وزيرة الإسكان أن القرار يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة لبناء كوادر قيادية مؤهلة تمتلك القدرة على التطوير والابتكار، ودعم منظومة العمل المؤسسي داخل أجهزة المدن، بما يواكب حجم المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وأوضحت المنشاوي أن اختيار الكوادر الشابة تم وفقًا لمعايير موضوعية تشمل الكفاءة والخبرة العملية والقدرة على تحمل المسؤولية، إلى جانب سجل الأداء المتميز، مشددةً على أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات بكفاءة ومرونة، ومؤكدة أهمية التكامل بين الخبرات المتراكمة والكوادر الشابة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية ونقل الخبرات.