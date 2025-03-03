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ننشر الصور الأولى لحادث تصادم "تريلا" بميكروباص في أسيوط

04:12 ص الإثنين 03 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
  • عرض 9 صورة
    حادث تصادم بأسيوط
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أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لموقع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط، الذي أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين.

البداية كانت بتلقي اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات.

على الفور انتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "هـ س ا" "7896".

كما تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين، إذ تم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان وأسيوط العام.

وأشارت التحريات الأولية والفحص إلى أن الحادث بسبب سير السيارة النقل بالطريق المعاكس.

تم تحرير محضر بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حولها.

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