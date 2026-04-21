طاردت شائعات عديدة 3 من رموز الوسط الفني، بالتزامن مع تواجدهم داخل العناية المركزة بسبب أزماتهم الصحية وحرج حالاتهم، وهم: الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، والمطرب هاني شاكر، والمخرج المسرحي سامي عبدالحليم.

وقامت أسر الرموز الفنية الثلاثة بالرد تباعاً على ما يُثار، خاصة ما يخص الحالة الصحية، وهو ما نرصده في التقرير التالي:

شائعات تطارد هاني شاكر

طاردت المطرب هاني شاكر شائعات عديدة، كان أحدثها ما تردد عن وفاته، وهو ما نفاه المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية مصطفى القصبي.

وأصيب هاني شاكر بفشل تنفسي وانتكاسة صحية مفاجئة، وتم وضعه تحت ملاحظة طبية دقيقة بالعناية المركزة في المستشفى الذي يعالج به في باريس.

يُذكر أن هاني شاكر نُقل في بداية مارس الماضي إلى مستشفى في مصر؛ بسبب معاناته من نزيف في القولون، وأدى استمرار النزيف إلى توقف القلب لدقائق، وتأثر وظائف الكلى. وخضع المطرب لجراحة عاجلة تم خلالها استئصال القولون بالكامل، قبل أن يتم نقله إلى فرنسا لمواصلة المتابعة والتأهيل في أحد المستشفيات.

عبد الرحمن أبو زهرة ومعاناته مع المرض

دخل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة في حالة صحية حرجة، ويخضع حالياً للعلاج بالعناية المركزة. وقام الدكتور أحمد أبو زهرة بالرد على شائعات عديدة منذ بداية أزمة والده الصحية، منها ما تردد عن وفاته، وأخرى عن وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

سامي عبد الحليم ومصاريف علاجه

نفت الفنانة منى أبو سديرة، زوجة المخرج والفنان سامي عبد الحليم، صحة ما تردد عن تولي الفنان خالد النبوي مصاريف علاج زوجها، موضحة أنه يخضع للعلاج على نفقته الخاصة وتأمينه بأكاديمية الفنون.

ونُقل سامي عبد الحليم للعلاج في المستشفى منذ مارس الماضي بسبب معاناته من جلطة في المخ، وتم مؤخراً إعادته إلى العناية المركزة بسبب حرج حالته الصحية.

