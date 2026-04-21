محافظ القليوبية يبحث تطوير منظومة النقل الجماعي وربطها بالقاهرة

كتب : أسامة علاء الدين

04:42 م 21/04/2026

خلال الاجتماع

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس ضياء الدين مصطفى رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، لبحث سبل تطوير منظومة النقل الجماعي وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، مع الاستعانة بالخبرات الفنية للجهاز بما يضمن تنظيم خطوط السير بشكل دقيق.

ربط استراتيجي بين القليوبية والقاهرة

وشهد الاجتماع مناقشة آليات الربط الاستراتيجي بين خطوط القليوبية والقاهرة، بهدف إنشاء شبكة نقل متكاملة تخدم المواطنين، مع التأكيد على توفير وسائل مواصلات آمنة ومنتظمة على مدار اليوم، إلى جانب مواجهة ظاهرة المركبات غير المرخصة وتعزيز عوامل الأمان للركاب.

التوجه نحو تطبيق النقل الذكي

وأكد المحافظ خلال الاجتماع التوجه نحو تطبيق منظومة النقل الذكي من خلال ربط الأتوبيسات بنظام التتبع الإلكتروني (GPS)، لمراقبة خطوط السير وعدد الرحلات وضمان الالتزام بالتشغيل المحدد، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين مستوى الأداء.

مراجعة خطوط السير والتوسع العمراني

وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لخطوط النقل الحالية، ودراسة مقترحات مد الخطوط القائمة لتغطية مناطق جديدة، إلى جانب بحث إضافة خطوط لخدمة التوسعات العمرانية، بما يحقق التكامل بين وسائل النقل المختلفة دون تداخل أو عشوائية.

توجيهات بسرعة التنفيذ وتحسين الخدمة

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث وجه المحافظ بسرعة تنفيذ التوصيات بما يسهم في تحسين مستوى خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين.

القليوبية النقل الجماعي النقل البري النقل الذكي المواصلات

