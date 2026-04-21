شرم الشيخ تستعد لانطلاق سباق الهجن.. مشاركة واسعة وأجواء احتفالية مميزة

كتب : رضا السيد

02:37 م 21/04/2026 تعديل في 02:37 م
    أعمال التخطيط _1
    الاستعدادات الجارية _4
    الاستعداد للسباق_3
    التحضير لانطلاق السباق _6
    تجهيز المضمار _7
    الاستعداد لسباق الهجن الدولي _2
    التجهيزات _5
    تخطيط الطرق داخل المضمار _9
    مضمار شرم الشيخ _11
    تخطيط منطقة السفاري _10

أنهت محافظة جنوب سيناء كافة استعداداتها لانطلاق فعاليات البطولة التنشيطية لسباق الهجن الدولي، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن والفروسية، وسط مشاركة واسعة من مختلف المحافظات.

تجهيزات شاملة واستعدادات مكثفة

قال نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه تم الانتهاء من تجهيز المنصة الرئيسية لكبار الزوار، إلى جانب المنصات المخصصة للجمهور من المصريين والأجانب، كما جرى تخطيط الطرق في منطقة السفاري، ووضع لافتات إرشادية لتسهيل حركة الحضور، بالإضافة إلى إعداد معرض للمشغولات اليدوية داخل قرية التراث.

وأوضح أن الفعاليات ستتضمن عروضًا فنية واستعراضية خلال حفل الختام، بحضور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وعدد من الوزراء والقيادات السياسية من مصر والدول العربية.

تكثيف أعمال النظافة وتجهيز المضمار

أكد رئيس المدينة تكثيف حملات النظافة بمحيط المضمار، وتجهيز مسار السباق وأماكن انتظار الجمال، مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير المنافسات بشكل منظم وآمن.

فحص بيطري شامل للجمال

من جانبها، أوضحت رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري، أن الجمال المشاركة وصلت بالفعل إلى المضمار، وتم إجراء فحوصات طبية دقيقة لها، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي منشطات، مع البدء في أعمال الترقيم الخاصة بكل جمل.

متابعة طبية مستمرة

أشارت إلى تخصيص فريق طبي لمتابعة الحالة الصحية للجمال طوال فترة تواجدها، وحتى انتهاء السباق، لضمان عدم إصابتها بأي أمراض قبل عودتها إلى محافظاتها.

مشاركة واسعة من مختلف المحافظات

من المقرر أن يشهد السباق مشاركة أكثر من 400 جمل، إلى جانب حضور عدد كبير من القبائل العربية من 9 محافظات مصرية، ما يعكس أهمية الحدث على المستوى المحلي والعربي.

تكريم الفائزين في ختام الفعاليات

يشهد حفل الختام توزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين، بحضور المحافظ والوفود الرسمية من دول السعودية والأردن، إلى جانب مشايخ وعواقل القبائل البدوية، في أجواء احتفالية مميزة.

