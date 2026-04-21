إعلان

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية

كتب - محمود عبده :

02:30 م 21/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع تزايد الاهتمام بالأنظمة الغذائية المتوازنة، يبحث كثيرون عن وجبات فطور تمنحهم طاقة مستدامة وشعورا بالشبع دون الاعتماد على الخيارات التقليدية.

ورغم أن البيض يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين صباحا، إلا أن هناك بدائل متنوعة يمكن أن تقدم نفس الفائدة الغذائية، بل تضيف تنوعا ونكهة مختلفة لبداية اليوم.

ووفقا لموقع "Healthline"، لا يعد البيض الخيار الوحيد للحصول على فطور غني بالبروتين، إذ توجد بدائل غذائية متعددة قد تضاهيه في القيمة الغذائية، بل وتتفوق عليه في بعض الجوانب، خاصة لمن يعانون من الحساسية أو يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أو يبحثون عن تنويع الوجبات الصباحية.

جبن القريش


يتميز جبن القريش بكونه منخفض السعرات وغنيا بالبروتين، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 15 جراما من البروتين مقابل 80 سعرة حرارية فقط.

ويمكن تناوله حلوا مع الفواكه والمكسرات أو مالحا مع الخضار والفلفل الأسود.

مخفوق البروتين "السموذي"


يعد خيارا سريعا ومثاليا للصباحات المزدحمة، إذ يوفر مزيج مسحوق البروتين مع حليب الصويا أو البازلاء نحو 20 إلى 30 جراما من البروتين.

كما يمكن إضافة زبدة المكسرات لرفع القيمة الغذائية والدهون الصحية.

الزبادي اليوناني المعزز


يعد الزبادي اليوناني الخالي من الدسم من أكثر مصادر البروتين تركيزا، إذ توفر العبوة "200 جرام" نحو 20 جراما من البروتين.

ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة بذور الشيا أو القنب، مع التوت للحصول على مضادات أكسدة وألياف طبيعية.

بودينج الشيا


عند نقع بذور الشيا في حليب الصويا طوال الليل، تتحول إلى وجبة غنية بالعناصر الغذائية، إذ يوفر 3 ملاعق كبيرة منها مع كوب حليب نحو 13 جراما من البروتين، وتعد خيارا مثاليا للفطور السريع في الصباح.

توست فول الصويا والأفوكادو


يعد التيمبيه "فول الصويا المخمر" مصدرا غنيا بالبروتين، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 17 جراما.

وعند إضافته إلى خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو، تحصل على وجبة غنية بالألياف والطاقة المستدامة.

أحدث الموضوعات

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
نصائح طبية

مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية
"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
رياضة محلية

"عندنا أولويات".. الزمالك يكشف موقفه من تجديد عقدي فتوح وعبدالمجيد
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
القبض على مصري بتهمة قتل إيطالي طعنًا في مدينة بافيا
شئون عربية و دولية

القبض على مصري بتهمة قتل إيطالي طعنًا في مدينة بافيا
تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟