مش لازم بيض.. أطعمة صباحية غنية بالبروتين تمنحك طاقة قوية

مع تزايد الاهتمام بالأنظمة الغذائية المتوازنة، يبحث كثيرون عن وجبات فطور تمنحهم طاقة مستدامة وشعورا بالشبع دون الاعتماد على الخيارات التقليدية.

ورغم أن البيض يتصدر قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين صباحا، إلا أن هناك بدائل متنوعة يمكن أن تقدم نفس الفائدة الغذائية، بل تضيف تنوعا ونكهة مختلفة لبداية اليوم.

ووفقا لموقع "Healthline"، لا يعد البيض الخيار الوحيد للحصول على فطور غني بالبروتين، إذ توجد بدائل غذائية متعددة قد تضاهيه في القيمة الغذائية، بل وتتفوق عليه في بعض الجوانب، خاصة لمن يعانون من الحساسية أو يتبعون نظاما غذائيا نباتيا أو يبحثون عن تنويع الوجبات الصباحية.

جبن القريش



يتميز جبن القريش بكونه منخفض السعرات وغنيا بالبروتين، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 15 جراما من البروتين مقابل 80 سعرة حرارية فقط.

ويمكن تناوله حلوا مع الفواكه والمكسرات أو مالحا مع الخضار والفلفل الأسود.

مخفوق البروتين "السموذي"



يعد خيارا سريعا ومثاليا للصباحات المزدحمة، إذ يوفر مزيج مسحوق البروتين مع حليب الصويا أو البازلاء نحو 20 إلى 30 جراما من البروتين.

كما يمكن إضافة زبدة المكسرات لرفع القيمة الغذائية والدهون الصحية.

الزبادي اليوناني المعزز



يعد الزبادي اليوناني الخالي من الدسم من أكثر مصادر البروتين تركيزا، إذ توفر العبوة "200 جرام" نحو 20 جراما من البروتين.

ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة بذور الشيا أو القنب، مع التوت للحصول على مضادات أكسدة وألياف طبيعية.

بودينج الشيا



عند نقع بذور الشيا في حليب الصويا طوال الليل، تتحول إلى وجبة غنية بالعناصر الغذائية، إذ يوفر 3 ملاعق كبيرة منها مع كوب حليب نحو 13 جراما من البروتين، وتعد خيارا مثاليا للفطور السريع في الصباح.

توست فول الصويا والأفوكادو



يعد التيمبيه "فول الصويا المخمر" مصدرا غنيا بالبروتين، حيث يحتوي نصف كوب منه على نحو 17 جراما.

وعند إضافته إلى خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو، تحصل على وجبة غنية بالألياف والطاقة المستدامة.

