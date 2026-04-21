سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "رقصة" غريبة لرجل في حفل نظمه طلاب من كلية التجارة جامعة طنطا.

وقال الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية التجارة بجامعة طنطا، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن ماحدث بشأن ما جرى تداوله عن ظهور شخص يرقص بشكل غير لائق في حفل لطلاب من الكلية كان خارج مقر الجامعة ودون الحصول على موافقتها.

رقصة مثيرة للجدل

وقال مصدر إن الشخص الذي ظهر بفيديو حفل لطلاب بكلية التجارة ليس أستاذا جامعيًا كما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه صانع محتوى"بلوجر"، وليست له أية صلة بالجامعة نهائيًا.

من هو الرجل الراقص؟

يشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الجدل والاستياء بشأن ظهور رجل يرقص بطريقة غريبة واعتبرها البعض "خارجة وغير لائقة"، وذكر بعضهم أن هذا الرجل يعمل أستاذا جامعيًا وهو ما اتضح عدم صحته، بينما الحقيقة أنه مقدم محتوى "بلوجر معروف" واستقدمه الطلاب ليقدم بعض الفقرات.