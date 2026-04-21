إعلان

قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي (فيديو)

كتب : وكالات

02:17 م 21/04/2026 تعديل في 04:47 م

الجيش الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، أن قواتها صعدت على متن الناقلة "إم تي تيفاني" للنفط، في إطار عملياتها البحرية الجارية.

وبررت وزارة الحرب الأمريكية، أن عملية الاعتراض جاءت بسبب أن الناقلة مدرجة على قوائم العقوبات.

وادّعت الوزارة أن عملية الاعتراض جرت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، في سياق جهود أوسع لإنفاذ القانون في البحار.

وأكدت الوزارة استمرارها في العمل على تعطيل الشبكات غير المشروعة، مع التركيز على السفن التي تقدم دعمًا ماديًا لإيران على حد تعبيرها.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية، إن المياه الدولية لن تكون ملاذًا آمنًا للسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران، في إشارة إلى تشديد الرقابة البحرية.

لحظة السيطرة على السفينة

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية مقطع فيديو لحظة استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة النفط.

وقالت الوكالة تعليقًا على المقطع الذي نشرته، "قرصان بحري من قبل الجيش الأمريكي، الاستيلاء على ناقلة نفط في المحيط الهندي، في عمل غير قانوني أمس، استولت البحرية الأمريكية على الناقلة (إم تي تيفاني) التي تحمل علم بوتسوانا في المحيط الهندي".

وقالت تسنيم، إن الناقلة شوهدت آخر مرة في المحيط الهندي على طريق سنغافورة.

الولايات المتحدة ناقلة نفط عمليات بحرية إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
أخبار مصر

زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
زووم

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
رياضة محلية

أول تعليق من هاني حتحوت بعد التحقيق معه في أزمة الأهلي
موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
أخبار مصر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء
اقتصاد

ذهب أم دولار أم شهادات بنكية.. كيف تحمي مدخراتك مع تسارع التضخم؟ خبراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟