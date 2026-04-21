قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي (فيديو)

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية، أن قواتها صعدت على متن الناقلة "إم تي تيفاني" للنفط، في إطار عملياتها البحرية الجارية.

وبررت وزارة الحرب الأمريكية، أن عملية الاعتراض جاءت بسبب أن الناقلة مدرجة على قوائم العقوبات.

وادّعت الوزارة أن عملية الاعتراض جرت ضمن نطاق مسؤولية القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، في سياق جهود أوسع لإنفاذ القانون في البحار.

وأكدت الوزارة استمرارها في العمل على تعطيل الشبكات غير المشروعة، مع التركيز على السفن التي تقدم دعمًا ماديًا لإيران على حد تعبيرها.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية، إن المياه الدولية لن تكون ملاذًا آمنًا للسفن الخاضعة للعقوبات المرتبطة بإيران، في إشارة إلى تشديد الرقابة البحرية.

لحظة السيطرة على السفينة

ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية مقطع فيديو لحظة استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة النفط.

وقالت الوكالة تعليقًا على المقطع الذي نشرته، "قرصان بحري من قبل الجيش الأمريكي، الاستيلاء على ناقلة نفط في المحيط الهندي، في عمل غير قانوني أمس، استولت البحرية الأمريكية على الناقلة (إم تي تيفاني) التي تحمل علم بوتسوانا في المحيط الهندي".

وقالت تسنيم، إن الناقلة شوهدت آخر مرة في المحيط الهندي على طريق سنغافورة.