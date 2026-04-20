قالت المحامية نهاد أبو القمصان إن فكرة وجود "طلاق خارج المحكمة" غير دقيقة، مؤكدة أن أي انفصال رسمي بين الزوجين يجب أن يمر عبر القضاء لتوثيق الحقوق وتنظيمها، مشيرة إلى أن بعض الدول العربية، مثل المغرب، طبقت بالفعل نماذج تُلزم الزوجين باللجوء إلى المحكمة في جميع حالات الطلاق.

وأضافت "أبو القمصان" خلال حوارها مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، أن النسبة الأكبر من حالات الطلاق في مصر تتم خارج ساحات القضاء، إذ يقع الطلاق غالبًا بلفظ منفرد من الزوج أمام المأذون دون إجراءات قضائية مسبقة، معتبرة أن هذا النمط يمثل النسبة الغالبة من الحالات.

نهاد أبو القمصان: كثير من النساء يتنازلن عن حقوقهن المالية في سبيل إنهاء النزاع

أشارت "المحامية" إلى أن جزءًا من حالات الطلاق الأخرى يذهب إلى المحاكم، وغالبًا ما تلجأ فيها الزوجات إلى دعاوى الخلع باعتباره مسارًا أسرع، لكنها أوضحت أن كثيرًا من النساء يتنازلن عن جزء كبير من حقوقهن المالية في سبيل إنهاء النزاع، وهو ما اعتبرته إشكالية في حماية الحقوق الأسرية.

وانتقدت "أبو القمصان" ما وصفته بـ"تضخيم" بعض الأرقام المتعلقة بالطلاق، مؤكدةً أن قراءة غير دقيقة للإحصاءات قد تؤدي إلى تشكيل وعي مجتمعي ومواقف تشريعية غير صحيحة، معتبرة أن المشكلة الأساسية ليست في نسب الطلاق بقدر ما هي في آليات توثيقه وضمان الحقوق المرتبطة به.

"أبو القمصان": الدول العربية اتجت إلى إلزام جميع حالات الطلاق بالمرور عبر القضاء

أشارت "المحامية" إلى أن عددًا من الدول العربية اتجه إلى إلزام جميع حالات الطلاق بالمرور عبر القضاء، بحيث يتم الفصل فيها خلال فترة زمنية محددة، مع حصر الحقوق المالية بعد التحقق من القدرة المالية للزوج بشكل دقيق، بما يشبه آليات الفحص المالي المعمول بها في البنوك.

وانتقدت المحامية نهاد أبو القمصان، ما يحدث عمليًا في بعض القضايا داخل المحاكم المصرية، مشيرة إلى طول الإجراءات وتعدد مراحل الإعلان والتحري عن دخل الزوج، إلى جانب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي في ظل توسع العمل بالقطاع الخاص، مؤكدة أن تطوير منظومة التقاضي في قضايا الأسرة بات ضرورة لضمان العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.

"مرتبك كام يا مجدي؟".. نهاد أبوالقمصان: ضباط الجيش والشرطة اللي بعرف أثبت دخلهم في قضايا النفقة

"مش خناقة رجالة وستات".. نهاد أبوالقمصان: الدولة عجباها لعبة قانون الأحوال الشخصية

"نحتاج لإجراء عاجل".. نهاد أبو القمصان: غير متفائلة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية