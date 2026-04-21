أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر عن توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب، بالتعاون مع شركة عمال مصر، في إطار جهود الدولة للحد من البطالة ودعم التشغيل وتحسين مستوى المعيشة.



دعم حكومي لتوفير فرص العمل



أكد محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن المديرية تواصل جهودها لفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص دخل مستقرة للشباب.

تفاصيل الوظائف المتاحة



أوضح وكيل الوزارة أن الفرص المتوفرة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، وهي:

150 وظيفة مساعد إنتاج في مجال التبريد والتكييف، بشرط الحصول على دبلوم صناعي.

150 وظيفة عامل إنتاج في مصانع البلاستيك، دون اشتراط مؤهل، للفئة العمرية من 20 إلى 45 عامًا.

450 وظيفة مساعد أمين مخزن، بشرط الحصول على مؤهل فوق متوسط على الأقل، من سن 20 إلى 37 عامًا.

450 وظيفة سائق، بشرط الحصول على مؤهل متوسط ورخصة قيادة درجة أولى أو ثانية، من سن 20 إلى 40 عامًا.

مزايا الوظائف المقدمة



أشار إلى أن الشركة توفر سكنًا للعاملين، إلى جانب رواتب شهرية تصل إلى 9000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة.



كيفية التقديم



دعت المديرية الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الأرقام التالية:

01103097311

01100634210