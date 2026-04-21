فرص عمل بالأقصر.. 1200 وظيفة برواتب تصل إلى 9000 جنيه وسكن مجاني

كتب : محمد محروس

03:32 م 21/04/2026

محافظة الأقصر

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأقصر عن توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب، بالتعاون مع شركة عمال مصر، في إطار جهود الدولة للحد من البطالة ودعم التشغيل وتحسين مستوى المعيشة.


دعم حكومي لتوفير فرص العمل


أكد محمود باسل، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن المديرية تواصل جهودها لفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص دخل مستقرة للشباب.

تفاصيل الوظائف المتاحة


أوضح وكيل الوزارة أن الفرص المتوفرة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات، وهي:

150 وظيفة مساعد إنتاج في مجال التبريد والتكييف، بشرط الحصول على دبلوم صناعي.

150 وظيفة عامل إنتاج في مصانع البلاستيك، دون اشتراط مؤهل، للفئة العمرية من 20 إلى 45 عامًا.

450 وظيفة مساعد أمين مخزن، بشرط الحصول على مؤهل فوق متوسط على الأقل، من سن 20 إلى 37 عامًا.

450 وظيفة سائق، بشرط الحصول على مؤهل متوسط ورخصة قيادة درجة أولى أو ثانية، من سن 20 إلى 40 عامًا.

مزايا الوظائف المقدمة


أشار إلى أن الشركة توفر سكنًا للعاملين، إلى جانب رواتب شهرية تصل إلى 9000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة.


كيفية التقديم


دعت المديرية الراغبين في التقدم للوظائف إلى التواصل عبر تطبيق واتساب من خلال الأرقام التالية:
01103097311
01100634210

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
أخبار مصر

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل.. مصدر: ركوب مجاني لفترة محدودة
بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
أخبار المحافظات

قصة رقصة غريبة أثارت الجدل في حفل لـ"طلاب بتجارة طنطا"
زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
أخبار مصر

زيادة سنوية أكبر وتعويض إضافي.. مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات أمام
بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس
زووم

بعد شائعة وفاته.. تطورات الحالة الصحية لهاني شاكر في باريس

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟